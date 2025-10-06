Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Bihar election 2025: बिहार इलेक्शन 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि पोलिंग बूथ पर बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान होगी जिसके बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएंगी.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 06, 2025, 07:17 PM IST

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

burqa voter

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तरीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो फेज में पूरा होगा. राज्य की 243 सीटों में से पहल फेज में 121 सीटों पर वोटिंग की जाएंगी वहीं दूसरी फेज में 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि मतदान के दौरान बुर्कानशीं महिलाओं को पहचान के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाएगी.  

आंगनबाड़ी सेविकाएं रहेंगी मौजूद

इतना ही नहीं चुनाव आयोग कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बुर्कानशीं महिलाओं के चेकिंग भी की जाएंगी. बुर्कानशीं महिलाओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर मौजूद रहेंगी. उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का साफ आदेश है. मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इस बारे में शनिवार को चुनाव आयोग से मांग की थी. 

बुर्कानशीं महिलाओं की होगी पहचान

उन्होंने अपने मांग में कहा था कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान उनके मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) के साथ की जाए. हालांकि इस मांग के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया, राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा अध्यक्ष की इस मांग की कड़ी निंदा की थी. दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं सहित सभी मतदाताओं के चेहरों का उनके ईपीआईसी (वोटर) कार्ड से मिलान सुनिश्चित किया जाए ताकि सिर्फ वास्तविक मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

14 नवंबर को होगी मतगणना

इसके जवाब में आरजेडी के नेता अभय कुशवाहा कुशवाहा ने इसका विरोध करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नंवबर को होगी. नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
Delhi Dharam Sansad: दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal को भी देंगे न्यौता
दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, राहुल-केजरीवाल को भी देंगे न्यौता
AUS vs PAK 1st T20I Highlights: बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
Indian Air Force को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, डील पक्की हुई तो उड़ जाएगी चीन की नींद, जानिए खासियत
भारत को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, जो उड़ा देगा चीन की नींद, जानें खासियत
Shocking News: नाराज स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखकर बनाया रिमोट बम, साइंस टीचर की कुर्सी उड़ा दी, पढ़ें Haryana की खौफनाक खबर
स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखा बम बनाना, फिर कुछ ऐसा किया... पढ़ें हरियाणा की खौफनाक खबर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र
Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE