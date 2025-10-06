Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई
IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार
BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?
Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन
Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बिहार चुनाव 2025
Bihar election 2025: बिहार इलेक्शन 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि पोलिंग बूथ पर बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान होगी जिसके बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएंगी.
Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तरीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो फेज में पूरा होगा. राज्य की 243 सीटों में से पहल फेज में 121 सीटों पर वोटिंग की जाएंगी वहीं दूसरी फेज में 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि मतदान के दौरान बुर्कानशीं महिलाओं को पहचान के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाएगी.
आंगनबाड़ी सेविकाएं रहेंगी मौजूद
इतना ही नहीं चुनाव आयोग कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बुर्कानशीं महिलाओं के चेकिंग भी की जाएंगी. बुर्कानशीं महिलाओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर मौजूद रहेंगी. उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का साफ आदेश है. मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इस बारे में शनिवार को चुनाव आयोग से मांग की थी.
बुर्कानशीं महिलाओं की होगी पहचान
उन्होंने अपने मांग में कहा था कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान उनके मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) के साथ की जाए. हालांकि इस मांग के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया, राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा अध्यक्ष की इस मांग की कड़ी निंदा की थी. दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं सहित सभी मतदाताओं के चेहरों का उनके ईपीआईसी (वोटर) कार्ड से मिलान सुनिश्चित किया जाए ताकि सिर्फ वास्तविक मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा
14 नवंबर को होगी मतगणना
इसके जवाब में आरजेडी के नेता अभय कुशवाहा कुशवाहा ने इसका विरोध करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नंवबर को होगी. नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से