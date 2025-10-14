Bihar Election 2025: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किन बड़े नेताओं के नाम शामिल

बीजेपी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में पार्टी ने 71 उम्मीदवारों को टिकट दिया है. जानें किसे कहां से मिला टिकट...

बीजेपी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में पार्टी ने 71 उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इस लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया है. पार्टी ने बताया कि इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार, राम नारायण मंडल और नितिन नबीन का नाम शामिल हैं.

कौन कहां से लड़ेगा चुनाव?

बीजेपी की ओर से बताया गया कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे. वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे. इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं. इसके साथ ही पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है. वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं.

NDA के सहयोगियों ने सीट शेयरिंग पर क्या कहा?

इससे पहले एनडीए को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाया गया था. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक स्वर में इसकी पुष्टि की थी. तीनों नेताओं ने कहा कि एनडीए दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत पूरी हो चुकी है और अब यह तय करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है कि कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा?

सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं.' चिराग पासवान ने भी यही बात दोहराते हुए कहा, 'एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं. '

