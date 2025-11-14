Bihar Election 2025: जीत से पहले ही अनंत सिंह के घर जश्न का इंतजाम, 15-20 हजार मेहमानों में बटेंगे 2 लाख रसगुल्ले

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. अभी शुरुआती रुझान ही सामने आए हैं. लेकिन मोकामा में अनंत सिंह के घर पर जश्न की तैयारियां शुरु हो चुकी है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजें के लिए मतगणना शुरु हो चकुी है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट आने में समय है. पर मोकामा में अनंत सिंह के घर महफिल सज चुकी है और जश्न का महौल है. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर वोट गिनती से पहले ही रसगुल्ले बनने शुरु हो गए हैं. बाहुबली नेता भले ही दुलारचंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद हैं लेकिन समर्थकों को उनकी जीत पर पूरा यकीन है. पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी आवास पर पिछले दो दिनों से तैयारियां चल रही है.

जीत से पहले ही भव्य भोज की तैयारी

अनंत सिंह के प्रशंसक जीत का ऐलान होने से पहले ही भव्य भोज की योजना बना चुके हैं. जीत से पहले ही इनता बड़ा और भव्य आयोजन उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है. खबरों की माने तो अनंत सिंह के आवास पर 15 से 20 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है. 23 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में विशाल टेंट और पंडाल लगाए गए हैं. करीब एक दर्जन चूल्हे लगातार जल रहे हैं और 48 हलवाई मिठाई बनाने में लगे हुए है. मेन्यू में पूरी सब्जी के अलावा पुलाव रायता और चटनी शामिल है. तैयारियों की निगरानी लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं.

मोकामा सीट पर कांटे का टक्कर

बताया जा रहा कि इस जश्न में करीब 2 लाख रसगुल्ले और गुलाब जामुन तैयार हो रहे है. मिठाइयों के लिए 10 हजार लीटर दूध मंगवाया गया है. हलवाई लगातार मिठाई बना रहे हैं. यह संख्या आयोजन की भव्यता को दर्शाती है. बता दें कि मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है. वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी हैं. दोनों बाहुबली नेताओं के बीच पुरानी रंजिश रही है. वहीं इस चुनाव के दौरान जनसुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या भी हो गई थी. इसका आरोप अनंत सिंह पर ही लगा है जिस वजह से वह इस समय जेल में है.



