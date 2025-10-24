बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते
बिहार चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेता जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. आज गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान में रैली कर कहा कि 'शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे.'
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कई दिग्गज नेता अपनी-अपनी पार्टी का प्रचार करने मैदान में उतरे हैं. आपको बता दें कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा. इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सिवान में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह ने बिहार के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन का जिक्र किया. अमित शाह ने यहां साफ तौर पर कहा कि अगर 100 शहाबुद्दीन आ जाए तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं.
शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे
अमित शाह ने कहा है कि शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगलराज से मुक्त किया और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- "ये सिवान की भूमि महान राजेन्द्र बाबू की भूमि है. राजेन्द्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे. आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता रहे राजेन्द्र बाबू की इस भूमि को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं. इसी भूमि पर महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने चंपारण यात्रा के वक्त सिवान का भी दौरा किया था. इन सभी को मैं प्रणाम करना करता हूं."
वर्षों तक इस भूमि ने जंगलराज सहा है
शाह ने आगे कहा- "लालू-राबड़ी के जंगलराज को वर्षों तक इस सिवान की भूमि ने सहा है. शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं... इस सिवान ने सहा है. भूमि लहूलुहान हो गई, लेकिन सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया. लालू-राबड़ी राज को समाप्त कर दिया. इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से लालू यादव ने खुद टिकट देने का काम किया है. लेकिन मैं आज सिवान वालों को कहने आया हूं कि अब नरेन्द्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का राज है, सौ शहाबुद्दीन आ जाएं... किसी का बाल-बांका नहीं कर सकते."
