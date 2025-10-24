FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: क्या बारिश में धुल जाएगा आखिरी वनडे? जानें कैसा है सिडनी के मौसम का हाल

पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत

Bihar Election 2025: धोरैया विधानसभा सीट, जहां हर चुनाव में बदलता है खेल! क्या फिर पलटेगा सियासी पासा? समझें समीकरण 

असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेता जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. आज गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान में रैली कर कहा कि 'शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे.'

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 24, 2025, 05:42 PM IST

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

Amit Shah

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव 2025  का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कई दिग्गज नेता अपनी-अपनी पार्टी का प्रचार करने मैदान में उतरे हैं. आपको बता दें कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा. इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सिवान में एक रैली को संबोधित किया.  इस दौरान अमित शाह ने बिहार के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन का जिक्र किया. अमित शाह ने यहां साफ तौर पर कहा कि अगर 100 शहाबुद्दीन आ जाए तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं. 

 शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे

अमित शाह ने कहा है कि शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगलराज से मुक्त किया और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- "ये सिवान की भूमि महान राजेन्द्र बाबू की भूमि है. राजेन्द्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे. आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता रहे राजेन्द्र बाबू की इस भूमि को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं. इसी भूमि पर महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने चंपारण यात्रा के वक्त सिवान का भी दौरा किया था. इन सभी को मैं प्रणाम करना करता हूं."

वर्षों तक इस भूमि ने जंगलराज सहा है

शाह ने आगे कहा- "लालू-राबड़ी के जंगलराज को वर्षों तक इस सिवान की भूमि ने सहा है. शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं... इस सिवान ने सहा है. भूमि लहूलुहान हो गई, लेकिन सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया. लालू-राबड़ी राज को समाप्त कर दिया. इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से लालू यादव ने खुद टिकट देने का काम किया है. लेकिन मैं आज सिवान वालों को कहने आया हूं कि अब नरेन्द्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का राज है, सौ शहाबुद्दीन आ जाएं... किसी का बाल-बांका नहीं कर सकते."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 
कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE