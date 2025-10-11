बिहार में 100 सीटों पर ताल ठोकेगी AIMIM,असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाने की कर रहे तैयारी

बिहार में चुनाव की तारीखों ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. खबर है कि इस ओवैसी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है. इतना ही वे चाहते हैं कि पार्टी को बिहार में थर्ड फ्रंट बनाया जाए.

बिहार में मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक माहौल गरमाने लगा रहा है. एक तरफ जहां अभी भी एनडीए और इंडी एलायंस में सीट बंटवारे को लेकर अब तक बात नहीं बनी है वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार उनकी पार्टी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं. अगर पार्टी के उम्मीदवार इस बार100 विधानसभा सीटों से नामांकन करते है जो ये आकंडा 2020 से पांच गुना ज्यादा होगा.

बिहार में तीसरे विकल्प की तैयारी में ओवैसी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने शनिवार को कहा, 'हमारा लक्ष्य बिहार में तीसरा विकल्प तैयार करना है, एनडीए और महागठबंधन दोनों को इस बार हमारी मौजूदगी का एहसास होगा.' इमाम ने आगे बताया कि पार्टी कुछ समान विचाधारा वाले लोगों से बात कर रही है. ताकि एक थर्ड फ्रंड खड़ा किया जा सके. इमाम ने पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गठवंधन था लेकिन उसको कोई जवाब न मिलने पर यह निर्णय लिया गया है.

अपने दम पर होगा विस्तार

इमाम ने कहा है कि अब हम अपने दम पर विस्तार करेंगे. बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. अगर 2020 चुनाव की बात करें तो 20 में एआईएमआईएम ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में पार्टी ने पांच सीट जीती थी. लेकिन 2022 में उसके चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे अख्तरुल इमान अब पार्टी के एकमात्र विधायक बचे हैं.

इस क्षेत्र में पार्टी का वर्चस्व

सीमांचल क्षेत्र (पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार) यहां पर एआईएमआईएम जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहां पार्टी को सफलता भी मिल सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में करीब करीब 17 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है. बीते दिनों ओवैसी ने इस इलाके में ताबड़तोड़ रैलियां की थी.

