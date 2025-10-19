बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई
कसबा के विधायक अफाक आलम ने कांग्रेस पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है. वहीं साथ में एक उनका ऑडियो भी वायरल हो रहा है.
बिहार कांग्रेस में सियासी खींचतान चरम पर है. कसबा विधानसभा सीट के चार बार विधायक रह चुके अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार उनके टिकट के बजाय इरफान को चुनाव मैदान में उतारा गया, और यह सौदा पैसे के आधार पर हुआ. अफाक आलम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ हुई बातचीत का ऑडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पप्पू यादव के जरिए पैसे का लेन-देन हुआ और टिकट तय किया गया.
अफाक आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटना लोकतंत्र का हनन है. उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है. उनका कहना था, “मुझे ब्लैकमेल किया गया, काफी पैसा उगाहा गया और पैसा पप्पू यादव के पास जमा हुआ. इसके बाद टिकट तय किया गया.” बताते चलें, अफाक आलम बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और उनका कसबा विधानसभा में लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है. इस बार टिकट कटने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी की आलोचना तेज कर दी.
गौरतलब है कि, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लगाए हैं. पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश के कई नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर पक्षपात और मनमानी का आरोप लगाया. उनका कहना था कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई अब कुछ नेताओं के निजी दलालों के हाथों बंधक बन गई है. नेताओं का कहना है कि टिकट वितरण अब संगठनात्मक सक्रियता के बजाय आर्थिक ताकत और व्यक्तिगत समीकरणों पर आधारित हो गया है.
Patna, Bihar: Reacting to denial of his ticket, Congress MLA Afaque Alam says, "I have been elected continuously from Congress with the blessings of the people, especially mothers and sisters. We urge Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi to investigate who is… pic.twitter.com/0m6AiSEIpC— IANS (@ians_india) October 19, 2025
बहरहाल, इस विवाद ने बिहार कांग्रेस में बड़ा उबाल पैदा कर दिया है. वायरल ऑडियो और नेताओं की आलोचना के बाद पार्टी नेतृत्व के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि टिकट वितरण में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी. विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह मामला कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है और राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है.
