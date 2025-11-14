Siwan Assembly Seat Results: सिवान से बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडेय आगे, विधायक अवध बिहारी चौधरी पीछे

Siwan Assembly Seat Results: बिहार विधानसभा की सिवान सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मंगल पांडेय 6 हजार से ज्यादा वोटों से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी से आगे चल रहे हैं, जानें इस सीट का ताजा रुझान...

Siwan Assembly Seat Results: बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. ऐसे में सिवान सीट पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मंगल पांडेय 6 हजार से ज्यादा वोटों से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी से आगे चल रहे हैं. बिहार विधानसभा की यह सीट एक सामान्य सीट है और सीवान लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है.

Siwan Assembly Seat FAQ

Siwan Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिवान में 3,11,523 पंजीकृत मतदाता थे जिनमें से 1,69,519 वैध मत पड़े. पिछली बार इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1,973 वोटों के मामूली अंतर से हराया था.

Siwan Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?

सिवान संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बना है. इसमें क्षेत्र में बड़हरिया सीडी ब्लॉक के लकरी, पकरी, औरे, लकरी दरगाह, कैलगढ़ उत्तर, कैलगढ़ दखिन, सुंदरपुर और हथिगाई ग्राम पंचायतें आती हैं.

Siwan Assembly Seat बिहार में कहां है?

सिवान बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है जो मूल रूप से सारण जिले का एक अनुमण्डल था. इस जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2219.00 वर्ग किलो मीटर है और 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की कुल जनसंख्या 33,30,464 है.

