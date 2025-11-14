Dhamdaha Election Result: धमदाहा से जेडीयू की लेशी सिंह आगे, जानें इस हाई प्रोफाइल सीट का रुझान

बिहार चुनाव 2025
धमदाहा निर्वाचन क्षेत्र उन हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां से जदयू की वरिष्ठ नेता और मंत्री लेशी सिंह एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रही हैं. जानें इस सीट का क्या है चुनावी रुझान....
बिहार की धमदाहा विधानसभा निर्वाचन सीट से जनता दल (यूनाइटेड) की लेशी सिंह आगे चल रही हैं. यह निर्वाचन क्षेत्र उन हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां से जदयू की वरिष्ठ नेता और मंत्री लेशी सिंह एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रही हैं. इस सीट पर RJD के संतोष कुशवाहा और जन सुराज के राकेश कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं.
अपनी संगठनात्मक क्षमता और जमीनी स्तर पर जुड़ाव के लिए जानी जाने वाली लेशी सिंह ने पिछले कुछ वर्षों में राजद, रालोसपा और कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वियों को हराया है. लेशी सिंह ही इस सीट की वर्तमान विधायक हैं. उनका सबसे करीबी मुकाबला राजद के दिलीप कुमार यादव से रहा है जो दो दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है जिसने इस निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति को परिभाषित किया है.
2020 के विधानसभा चुनावों में इस निर्वाचन क्षेत्र में 3,15,754 मतदाता थे जिनमें 2,00,132 वैध मत पड़े. लेशी सिंह ने 97,057 वोटों के साथ अपनी सीट सुरक्षित की और उन्होंने राजद के दिलीप कुमार यादव को 33,594 मतों से हराया था.
धमदाहा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है. यह एक ग्रामीण बहुल सीट है जो लंबे समय से जेडीयू का गढ़ रहा है. पूर्णिया जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित धमदाहा एक प्रखंड स्तरीय कस्बा है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.