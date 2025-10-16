Bihar Election 2025: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट, राघोपुर सीट से सतीश यादव देंगे तेजस्वी यादव को टक्कर

Bihar Election 2025: बीजेपी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. कुल 18 नामों में राघोपुर से सतीश यादव को तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारा गया है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी और आखिरी सूची जारी कर दी है. इस फाइनल लिस्ट में कुल 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. बताते चलें सबसे चर्चित मुकाबला राघोपुर सीट पर होने जा रहा है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी ने सतीश यादव को मैदान में उतारा है. इसके साथ ही बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पूरा कर दिया है.

बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कई नए और पुराने चेहरों को मौका मिला है. पार्टी ने रामनगर (SC) से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी और नौतन से नारायण प्रसाद को टिकट दिया है. वहीं चनपटिया से उमाकांत सिंह, हरसिद्धि (SC) से कृष्णनंदन पासवान और कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा गया है.

गोह से रणविजय सिंह को टिकट

इस लिस्ट में कोचाधामन से बीणा देवी, बायसी से विनोद यादव, चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता और बिहपुर से कुमार शैलेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा पीरपैंती (SC) से मुरारी पासवान, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, मोहनिया (SC) से संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद और गोह से रणविजय सिंह को टिकट मिला है.

कई सवर्ण नेताओं पर भरोसा

बीजेपी ने इस बार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई सवर्ण नेताओं पर भरोसा जताया है. पहले की दोनों सूचियों की तरह, तीसरी लिस्ट में भी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है. हालांकि यादव समुदाय के कई बड़े नेताओं के टिकट काटे गए हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम भी शामिल है.

कई चर्चित उम्मीदवारों के भी नाम शामिल

पार्टी ने अब तक तीन सूचियों में अपने सभी 101 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पहली लिस्ट में 71, दूसरी में 12 और अब तीसरी में 18 नाम घोषित किए गए. वहीं, बीजेपी की चर्चित उम्मीदवारों में मैथिली ठाकुर (अलीनगर) और पूर्व IPS आनंद मिश्रा (बक्सर) भी शामिल हैं.

