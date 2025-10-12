Bihar: बिहार चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, BJP-JDU बराबर सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग प्लान तय हो गया है. इस बार भाजपा और जेडीयू दोनों ही पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं. आइए जानते है किसे कितनी सीटें मिली हैं.

लंबे इंतजार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस सीट शेयरिंग प्लान के तहत तय हुआ है कि इस बार भाजपा और जेडीयू दोनों ही पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. चिराग पासवान की LJP (R) 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की RLM- 06 सीटों पर और जीतनराम मांझी की पार्टी HAM 06 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

सभी अटकलों पर लगा विराम

ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले लगातार अटकलों का दौर जारी था. राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं थी कि अगर जीतन राम मांझी को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने को नहीं मिला तो वह गठबंधन से अलग हो जाएंगे. वहीं ये भी कहा जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू को ‘बड़ा भाई’ का दर्जा मिलेगा और उसे भाजपा से एक-दो सीटें अधिक मिलेंगी. कहा जा रहा था क‍ि जेडीयू को 102-103 सीटें मिल सकती हैं.

एनडीए की राजनीति

लेकिन अब इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है. जेडीयू और भाजपा दोनों ही पार्टियां 101- 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यह फैसला एनडीए की राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. जहां दोनों बड़े दलों को समान महत्व दिया गया.

बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा-

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, NDA एकजुट है. हम मजबूत बहुमत से सरकार बनाएंगे. उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है. जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी आर 29, आरएलएम 06 और हम पार्टी को 06 सीटें मिली हैं. एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.