एक बार फिर JDU ने बागी नेताओं के किया पार्टी से बाहर, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत इन 5 नेताओं पर गिरी गाज

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू लगातार बागी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है. पार्टी ने आज फिर यानी रविवार को 5 नेताओं के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है.

बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कम दिन शेष बचे है, लेकिन जेडीयू लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है और दूसरी सूची जारी की है. इससे पहले शनिवार को जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था. इसी तरह आज फिर से पार्टी ने

5 नेताओं के घर से बाहर का रास्ता दिखाया है. जेडीयू ने आज विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह समेत 5 नेताओं को पार्टी से निकाला है. इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप है.

इससे पहले 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से निकाला था. इस हिसाब से जेडीयू ने 2 दिनों में 16 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है. शनिवार को जेडीयू ने अपने 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया था. JDU ने जिन लोगों को निष्कासित किया, उसमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह के अलावा महुआ से जदयू की प्रत्याशी रहीं आस्मां परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला शामिल थे.

इस बार दो फेज में होंगे चुनाव

अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार दो फेज में चुनाव होने वाला है. पहले फेज के लिए वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे. यहां मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच में है लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर जीत का ताज पहनाती है.

