Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभी चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी को लेकर दिया बयान; जानें क्या कहा
Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा
Team India Schedule: अब अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके खिलफा खेलेगी टीम इंडिया? देखें भारत का WTC शेड्यूल
Actor Pankaj Dheer:देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा
कौन हैं वो मुस्लिम पुलिस अधिकारी जिन्होंने 'जय श्री राम' बोलकर भीड़ को किया शांत? फैन हुआ सोशल मीडिया
महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा
बिहार चुनाव 2025
Bihar: बिहार विधानसभा 2025 के लिए जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, आइए जानते हैं इस लिस्ट में कितने बाहुबली नेता हैं.
Bihar: लंबे समय तक चले सीट बंटवारे के बाद आखिरकार एनडीए में सब कुछ सही रहा और सभी दल सीटिंग बंटवारे में मिली सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं. एनडीए के दूसरे सबसे बड़े घटक दल जनता दल यूनाईटेड ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी की इस पहली लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है. वहीं जेडीयू ने तीन बाहुबलियों को टिकट दिया है वहीं इस लिस्ट में चार नाम महिलाओं के भी हैं. अगर मुसलमानों की बात करें तो इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है.
जेडीयू की पहली लिस्ट में जिन तीन बाहुबली नेताओं को टिकट दिया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं.
1. अनंत सिंह- मोकामा सीट
2. धुमल सिंह- एकमा सीट
3. अमरेन्द्र कुमार पांडेय- कुचायकोय सीट
वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 57 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में 4 महिला उम्मीदवारों की नाम भी हैं. जो इस प्रकार हैं.
1. कविता साहा- मधेपुरा सीट
2. कोमल सिंह- गायघाट सीट
3. अश्वमेध देवी- समस्तीपुर सीट
4. रवीना कुशवाहा- विभूतिपुर सीट
एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों नाम नहीं
फिलहाल इस सीट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों की नाम नहीं है. राजनीतिज्ञों का मानना है कि अगली लिस्ट में जेडीयू मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बना सकती है. सरायरंजन सीट से मौजूदा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर विजय चौधरी पर भरोसा जताया है. सी तरह, 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 12 वोटों से जीत दर्ज करने वाले कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को भी पार्टी ने हिलसा सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पहली लिस्ट में 18 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि दो विधायकों के टिकट काटे गए हैं.
मंत्री महेश्वर हजारी का टिकट
उल्लेखनीय है कि हजारी के बेटे ने इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर (सुरक्षित) सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार शांभवी चौधरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. मंत्री महेश्वर हजारी का टिकट कटने की अटकलों को पार्टी ने खारिज करते हुए उन्हें फिर से कल्याणपुर से प्रत्याशी बनाया है. वहीं, मंत्री रत्नेश सादा को सोनबरसा से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है. पार्टी ने मौजूदा मंत्रियों पर भरोसा कायम रखा है.
101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू
पार्टी की ओर से जारी सूची में विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा और महेश्वर हजारी के नाम शामिल हैं. पार्टी ने इन सभी मौजूदा मंत्रियों पर भरोसा बरकरार रखा है. जद(यू) इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2020 में उसने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 43 सीटों पर जीत हासिल की थी. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार सीटों की संख्या से ज्यादा ध्यान उन सीटों पर केंद्रित किया है, जहां जीत की संभावना अधिक मानी जा रही है. राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.