बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा

Bihar RJD News: नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों से अति पिछड़ा समाज राजद के लिए समर्पण और मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन टिकट बंटवारे के समय इस वर्ग की पूरी तरह अनदेखी की गई.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 23, 2025, 12:11 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा

Tejashwi Yadav

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को बड़ा झटका लगा है. टिकट बंटवारे से नाराज आरजेडी के ति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े 50 नेताओं ने बुधवार को अचानक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया. नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में पक्षपात किया गया.

राजद से इस्तीफा देने वालों में प्रमुख नामों में भोला सहनी (प्रदेश महासचिव), कुमार गौरव (प्रदेश उपाध्यक्ष), गोपाल लाल देव (प्रधान महासचिव), श्याम सुंदर कामत (जिला महासचिव), सुशील सहनी (प्रदेश सचिव) सहित कई जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हैं.

नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों से अति पिछड़ा समाज राजद के लिए समर्पण और मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन टिकट बंटवारे के समय इस वर्ग की पूरी तरह अनदेखी की गई. राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कुमार गौरव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में अब विचारधारा नहीं बची है. यहां अब केवल चापलूसी और धनबल की राजनीति रह गई है. हमारे समाज को नजरअंदाज कर पार्टी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरों की पार्टी बनकर रह गई है.

उन्होंने कहा कि वे और उनके साथी अब 'अपमानजनक राजनीति' नहीं करेंगे. पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और राजद नेता भोला सहनी ने कहा कि ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं का पार्टी में लगातार मनोबल टूट रहा है. हर बार अति पिछड़ा समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है.

आरजेडी की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वालों में जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, कई प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं. नेताओं ने यह भी चेताया कि यह असंतोष पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर सीधा असर डालेगा. अगर नेतृत्व ने अब भी कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी, तो राजद को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

(With IANS input)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

