Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

बिहार चुनाव 2025
Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम हैं. उन्हें अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है.
Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर और आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का है. भाजपा की इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए चेहरों को भी मौका देकर पार्टी ने एक संतुलित रणनीति का संकेत दिया है.
अलीनगर सीट से मिला टिकट
मैथली को अलीनगर सीट से मैदान में उतारा गया हैं. भाजपा ने छपरा से छोटी कुमारी को टिकट दिया है. इसके अलावा, आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें रोसड़ा (SC) से बीरेंद्र कुमार और अगिआंव (SC) से श्री महेश पासवान को मैदान में उतारा गया है. बीजेपी ने कुसुम देवी का टिकट काटा है. उनकी जगह गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है. इसके अलावा बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटा है, उनकी जगह सियाराम सिंह को टिकट दिया गया है. वहीं मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा का टिकट कटा है. उनकी जगह रंजन कुमार को टिकट दिया गया है.
पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का नाम
इससे पहले भाजपा ने एक और लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. गौरतलब है कि भाजपा इस चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. NDA गठबंधन में भाजपा के खाते में 101 सीटें आई हैं. वहीं जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, सके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं. इसके अलावा 6-6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को दी गई हैं. सके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं. इसके अलावा 6-6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को दी गई हैं.
