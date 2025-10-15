FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

तालिबान ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना को दिखाई औकात, लूटे हथियार, किया भागने को मजबूर

Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी को लेकर दिया बयान; जानें क्या कहा

Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

तालिबान ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना को दिखाई औकात, लूटे हथियार, किया भागने को मजबूर

तालिबान ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना को दिखाई औकात, लूटे हथियार, किया भागने को मजबूर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम हैं. उन्हें अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 15, 2025, 05:40 PM IST

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

maithili thakur

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर और आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का है. भाजपा की इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए चेहरों को भी मौका देकर पार्टी ने एक संतुलित रणनीति का संकेत दिया है. 

अलीनगर सीट से मिला टिकट

मैथली को अलीनगर सीट से मैदान में उतारा गया हैं. भाजपा ने छपरा से छोटी कुमारी को टिकट दिया है. इसके अलावा, आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें रोसड़ा (SC) से बीरेंद्र कुमार और अगिआंव (SC) से श्री महेश पासवान को मैदान में उतारा गया है. बीजेपी ने कुसुम देवी का टिकट काटा है. उनकी जगह गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है. इसके अलावा बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटा है, उनकी जगह सियाराम सिंह को टिकट दिया गया है. वहीं मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा का टिकट कटा है. उनकी जगह रंजन कुमार को टिकट दिया गया है.

पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का नाम

इससे पहले भाजपा ने एक और लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. गौरतलब है कि भाजपा इस चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. NDA गठबंधन में भाजपा के खाते में 101 सीटें आई हैं. वहीं जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, सके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं. इसके अलावा 6-6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को दी गई हैं. सके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं. इसके अलावा 6-6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को दी गई हैं. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा
Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा
Actor Pankaj Dheer:देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा
देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE