दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को 20 जिलों के 122 सीटों के लिए होगा. दूसरे और अंतिम चरण में 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान मंगलवार को किए जाएंगे. यहां जनता 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर खड़े हुए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. वहीं तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा. दूसरे चरण के मतदान में तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों में से लोजपा (रामविलास) के राजू तिवारी गोविंदगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की किस्मत कुटुंबा में दांव पर लगी है.

पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर 12 मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला

टेकारी से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्च के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के भाग्य का फैसला भी मंगलवार को मतदाता करेंगे. इसके अलावा दूसरे चरण में 12 मंत्रियों, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कई पूर्व मंत्रियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे. इस चरण में सर्वाधिक 22 उम्मीदवार चैनपुर, सासाराम और गया शहर क्षेत्र में हैं जबकि सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में हैं.

चुनावी मैदान में खड़े हैं 1302 उम्मीदवार

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस चरण के चुनाव में 1302 उम्मीदवार हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला तीन करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता करेंगे. इन मतदाताओं में एक करोड़ 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष और एक करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदाताओं के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 सहायक बूथ शामिल हैं.

पहले चरण में 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट हैं. इस चरण के मतदान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की किस्मत का फैसला सिकंदरा के मतदाता करेंगे, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद कटिहार के मैदान में फंस गए हैं. मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल के चुनावी समर में एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं, जबकि नीतीश मिश्रा झंझारपुर, नीरज सिंह बबलू छातापुर, मंत्री शिला मंडल फुलपरास की जंग जीतने की कोशिश में हैं. बेतिया से रेणु देवी के भाग्य का भी इस चरण में फैसला होना है. इस चरण के मतदान में कई चर्चित चेहरों की भी किस्मत दांव पर लगी है.

इन नेताओं के बेटे और बहु की किस्मत का होगा फैसला

परिहार से राजद के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व की बहु स्मिता गुप्ता और औरंगाबाद से भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता के राजनीतिक भविष्य पर भी मतदाता अपनी मुहर लगाएंगे. नवीनगर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद का भी इस चरण के चुनाव में मतदाता भविष्य तय करेंगे.

