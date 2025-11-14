Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आने से पहले ही दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है. यहां पर सत्तू के पराठे और जलेबी बनाई जा रही है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है पर अभी फाइनल नतीजे जारी होने में समय है. लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यलाय में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है. यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह नजर आ रहा है. कड़े चुनावी मुकाबले और परिणाम की गहमागहमी के बीच, मुख्यालय में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू फैल रही है, यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए गरम-गरम सत्तू पराठा और जलेबी बनाई जा रही है.

इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कैटरर का कहना है कि हम जलेबी, सत्तू के पराठे, बैंगन का चोखा बना रहे हैं. हम यहां लिट्टी चोखा भी बना सकते हैं. आज बिहार के लिए त्योहार है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग संपन्न कराई गई थी. आज यानी कि शुक्रवार को वोटों की गिरती चालू है. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पूरे राज्य में सुचारू और विश्वसनीय मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.



अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), 243 मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता से, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से