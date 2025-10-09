Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?
बिहार चुनाव 2025
डॉक्टर एके दास मुजफ्फरपुर में डायबिटीज के मशहूर डॉक्टर माने जाते हैं. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाज कराने के लिए मरीजों को हफ्तों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पीके ने मुजफ्फरपुर नगर से डॉक्टर एके दास को उम्मीदवार बनाया है. AK दास श्री हॉस्पिटल के संचालक हैं. इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिए रहते हैं.
डॉ. दास श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय (SKMCH) के साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे थे, लेकिन प्रशांत किशो की जनसुराज पार्टी से जुड़ने से पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी. वह मुजफ्फरपुर में डायबिटीज के मशहूर डॉक्टर माने जाते हैं. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता हैं कि इलाज कराने के लिए मरीजों को हफ्तों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.
मरीज से कितने लेते हैं फीस?
डॉ. दास सामान्य परामर्श के लिए मरीजों से 700 रुपये और इमरजेंसी के लिए 1000 रुपये फीस वसूलते हैं. उनके पास इलाज कराने के लिए आम लोगों के अलावा कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी आती हैं. दास मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम में चलाते हैं.
उन्होंने साल 2006 में 'श्री हॉस्पिटल' की स्थापना की थी. उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य उत्तर बिहार के मरीजों को स्थानीय स्तर उच्चस्तरीय इलाज मुहैया कराया जाए. शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का तो कोई फोकस होता नहीं है. उनको चेन्नई स्थित मधुमेह संगठन से यंगर अचीवर अवॉर्ड भी मिल चुका है.
PK की लिस्ट में जातीय समीकरण पर फोकस
बता दें कि प्रशांत किशोर का राजनीति में उतरने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है. उनकी चुनौती आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों से है. यही वजह है कि PK ने उम्मीदवारों के सेलेक्शन में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है. उन्होंने पहली लिस्ट में 7 अनुसूचित जाति, 11 पिछड़े, 17 अतिपिछड़ों, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया है.
