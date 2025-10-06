Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. पहले फेस की वोटिंग 6 नवंबर की होनी है. आइए जानते हैं पहले फेज में किनती सीटों पर चुनाव होगा और नामांकन की आखिरी तारीख क्या है.

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तरीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो फेज में पूरा होगा. राज्य की 243 सीटों पर होने वाला ये विधानसभा चुनाव आने वाले 5 सालों के लिए प्रदेश को एक नई दिशा देने वाला है. प्रदेश में 6 और 11 नवंबर को मतदान की तारीख तय की गई हैं. इनमें से पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को संपन्न होगी. वहीं मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. इस बार चुनाव से पहले पूरे राज्य में (SIR) वोटिंग लिस्ट रिवीजन भी किया गया है जिस पर काफी बवाल भी हुआ था.

121 सीटों पर होगा मतदान

बात अगर पहले फेज की करें तो 6 नवंबर को बिहार की 121 सीटों पर मतदान होना है, बाकी 122 सीटों पर दूसरे फेज यानी 11 नवंबर को वोटिंग की जाएगी. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जारी होगा. इसके बाद 17 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे. इन सभी नामांकनों की जांच 18 अक्टूबर दिन शनिवार को की जाएगी. वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर दिन सोमवार हैं.

इन जिलों में पहले चरण में मतदान

गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगुसराय, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा,शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर ये वो जिले हैं जहां पर पहले फेज में चुनाव संपन्न होने वाला है.

1. आलमनगर

2. बिहारीगंज

3. सिंहेश्वर (SC)

4. मधेपुरा

5. सोनबरसा (SC)

6. सहरसा

7. सिमरी बख्तियारपुर

8. महिषी

9. कुशेश्वर स्थान (SC)

10. गौरा बौराम

11. बेनीपुर

12. अलीनगर

13. दरभंगा ग्रामीण

14. दरभंगा

15. हायाघाट

16. बहादुरपुर

17. केवटी

18. जाले

19. गायघाट

20. औराई

21. मीनापुर

22. बोचहां (SC)

23. सकरा (SC)

24. कुढ़नी

25. मुजफ्फरपुर

26. कांटी

27. बरुराज

28. पारू

29. साहेबगंज

30. बैकुंठपुर

31. बरौली

32. गोपालगंज

33. कुचायकोट

34. भोरे (SC)

35. हथुआ

36. सीवान

37. जीरादेई

38. दरौली (SC)

39. रघुनाथपुर

40. दरौंदा

41. बरहरिया

42. गोरियाकोठी

43. महाराजगंज

44. एकमा

45. मांझी

46. बनियापुर

47. तरैया

48. मढ़ौरा

49. छपरा

50. गरखा (SC)

51. अमनौर

52. परसा

53. सोनपुर

54. हाजीपुर

55. लालगंज

56. वैशाली

57. महुआ

58. राजा पाकर (SC)

59. राघोपुर

60. महनार

61. पातेपुर (SC)

62. कल्याणपुर (SC)

63. वारिसनगर

64. समस्तीपुर

65. उजियारपुर

66. मोरवा

67. सरायरंजन

68. मोहिउद्दीननगर

69. विभूतिपुर

70. रोसड़ा (SC)

71. हसनपुर

72. चेरिया-बरियारपुर

73. बछवाड़ा

74. तेघरा

75. मटिहानी

76. साहेबपुर कमाल

77. बेगूसराय

78. बखरी (SC)

79. अलौली (SC)

80. खगड़िया

81. बेलदौर

82. परबत्ता

83. तारापुर

84. मुंगेर

85. जमालपुर

86. सूर्यगढ़ा

87. लखीसराय

88. शेखपुरा

89. बरबीघा

90. अस्थावां

91. बिहारशरीफ

92. राजगीर (SC)

93. इस्लामपुर

94. हिलसा

95. नालंदा

96. हरनौत

97. मोकामा

98. बाढ़

99. बख्तियारपुर

100. दीघा

101. बांकीपुर

102. कुम्हरार

103. पटना साहिब

104. फतुहा

105. दानापुर

106. मनेर

107. फुलवारी (SC)

108. मसौढ़ी (SC)

109. पालीगंज

110. बिक्रम

111. संदेश

112. बड़हरा

113. आरा

114. अगिआंव (SC)

115. तरारी

116. जगदीशपुर

117. शाहपुर

118. ब्रह्मपुर

119. बक्सर

120. डुमरांव

121. राजपुर (SC)

पिछली बार तीन चरणों में हुआ था चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मतदान 3 चरणों में संपन्न हुआ था. कोविड महामारी के बीच हुए इस चुनाव में आयोग ने बड़ी तैयारी की थी. उस वक्त मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को हुआ था. नतीजे 10 नवंबर को आये थे.

