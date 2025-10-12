Add DNA as a Preferred Source
बिहार चुनाव 2025

Bihar: 'अंतिम सांस तक PM मोदी का दूंगा साथ', NDA में सीटों की खींचतान के बीच मांझी का बड़ा बयान

बीते कई दिनों से खबरे चल रही थी कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटों पर अड़े हुए है, अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिली तो वह बगावत कर देंगे लेकिन अब उनके एक बयान ने सबकुछ साफ कर दिया है. आइए जानते है उन्होंने क्या कहा

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 12, 2025, 06:15 PM IST

Bihar: 'अंतिम सांस तक PM मोदी का दूंगा साथ', NDA में सीटों की खींचतान के बीच मांझी का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनावों की तरीख नजदीक आते जा रही हैं वहीं कई राजनीतिक दल अभी तक सीटों का बंटवारा ही पूरा नहीं कर पाए हैं. NDA में सींट बंटवारे पर सहमति बनने के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान देकर तमाम राजनीतिक अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने कहा ही कि वह पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ हैं, उन्होंने कहा कि वह अपनी अंतिम सांस तक पीएम मोदी का साथ देंगे. 

सोशल मीडिया पर बयान वायरल

मांझी ने सोशल मीडिया पर दिए अपने बयान में कहा, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा. दरअसल इससे पहले सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी कि अगर मांझी को उनके मनमुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह मोदी का साथ छोड़ कर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे. लेकिन अब उन्होंने अपने बयान में सबकुछ साफ कर दिया है. ऐसे समय पर मांझी का बयान सामने आया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. 

बिहार के भविष्य के लिए दिया नारा

उन्होंने बिहार के भविष्य की तस्वीर साफ करते हुए एक नारा भी दिया. उन्होंने लिखा, बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी. इस नारे के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं. दरअसल बीते कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि मांझी मांझी अपनी पार्टी के लिए करीब 15 सीटों की मांग पर अड़े हैं. इसे लेकर भाजपा नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही थी. 

