मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

जन सुराज के संस्थापक और बिहार के विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक रहे प्रशांत किशोर के खिलाफ शनिवार को राघोपुर में केस दर्ज किया गया है. आइए जानते है कि चुनाव से पहले किस मामले में फंसे प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक और बिहार के विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक रहे प्रशांत किशोर के खिलाफ मतदान से पहले ही केस दर्ज किया गया है. प्रशांत किशोर के खिलाफ वैशाली जिले के राघोपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए रैली की, दरअसल प्रशांत किशोर सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोगों के साथ राघोपुर पहुंचे थे. अंचलाधिकारी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है. शनिवार को प्रशांत किशोर ने राघोपुर से ही अपना चुनावी अभियान शुरू किया.

तेजस्वी यादव के गढ़ से चुनावी अभियान की शुरूआत

बता दें कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के गढ़ राघोपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत की. प्रशांत किशोर का दावा है कि वे तेजस्वी यादव को उनके झेत्र से ही करारी हार देंगे. दूसरी तरफ राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर का कर्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जमकर स्वागत किया इस दौरान सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जनर आए. यह इलाका पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर गंगा के उस पार स्थित है और तेजस्वी यादव का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है.

राघोपुर में प्रशांत किशोर ने कहा-

प्रशांत किशोर ने राघोपुर में कहा, "आपका विधायक दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुका है. क्या कभी उसने आपकी समस्याएं सुनीं?" इस पर कई ग्रामीणों ने बताया कि वे तेजस्वी यादव से मिलने में भी सक्षम नहीं हैं. राघोपुर रवाना होने से पहले पटना में प्रशांत किशोर ने कहा, "सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं. अगर उन्हें डर लग रहा है, तो दो जगह से लड़ लें। लेकिन राघोपुर में उनका हाल 2019 में राहुल गांधी जैसा होगा, जब वे दो सीटों से लड़े थे और अमेठी हार गए थे."

क्या यही से प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव

लेकिन जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि "जनसुराज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को होगी राघोपुर से मिले फीडबैक के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार तय किया जाएगा. यह कहना अभी संभव नहीं कि वह मैं होऊंगा या कोई और"

