Bihar Election 2025: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने चुनाव में ठोकी ताल, भाकपा के टिकट पर पटना के दीघा से लड़ेंगी चुनाव

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दीघा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. वे 15 अक्टूबर 2025 को नामांकन करेंगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में धीरे धीरे पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है. हर दिन अलग अलग पार्टी में कई नामे आगे और पीछे चल रहे हैं. इसबीच बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी चुनावी अखाड़े में आ गई हैं. उन्हें भाकपा ने टिकट दिया है. एक्टर की बहन पटना की दीघा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है. 15 अक्टूबर को दिव्या गौतम पटना जिले की इस सीट से नामांकन करेंगी, जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

एक्टर की ममेरी बहन हैं दिव्या गौतम

दिव्या गौतम दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन हैं. भाकपा माले ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है. एनडीए की तरफ से यह सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खाते में है. अब महागठबंधन के अंदर यह सीट सीपीआई(एमएल) ने ले ली है. उन्होंने इस सीट पर​ दिव्या गौतम ​का टिकट फाइनल कर दिया है. वहीं वे 15 अक्टूबर को नामांकन दर्ज कर सकती हैं.

जानें कौन हैं दिव्या गौतम

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्य गौतम राजनीति में कोई नहीं है. उनकी राजनीति में अच्छी पकड़ है. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया है. इसी के साथ ही वे छात्र राजनीति में काफी सर्किय रही हैं. साल 2012 में आईसा (AISA) की ओर से दिव्या गौतम ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ (PUSU) अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था. हालांकि इसमें वे जीत नहीं पाई और दूसरे स्थान पर रही थीं. दिव्या गौतम ने अपने पहले ही प्रयास में ही 64वीं रैंक के साथ बीपीएससी परीक्षा पास की थी. इसके बाद वे आपूर्ति निरीक्षक पद के लिए चयनित हुईं, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की. अभी दिव्या गौतम यूजीसी-नेट क्वालिफाइड हैं और पीएचडी कर रही हैं.

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में दीघा सीट का हाल

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2020 में बिहार की दीघा विधानसभा सीट से भाजपा के संजीव चौरसिया ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 97,044 वोट मिले थे. वहीं सीपीआई(एमएल) की शशि यादव को 50,971 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थीं. इस सीट दिव्या सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से