'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला
अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल
Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम
Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!
Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार
AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?
Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त
रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें
What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है. पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच उन्होंने बड़ा ऐलान किया है.
Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सभी अटकलों पर रोक लगा दी है. सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट के जरिए उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया है. हाल ही में बीजेपी नेताओं के साथ उनकी कुछ मुलाकातों के बाद यह खबरें जोर पकड़ने लगी थीं कि पवन सिंह राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं. लेकिन अब उन्होंने खुद यह साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने काम और समाज सेवा पर है.
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.” उनके इस बयान के बाद उन चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि वह इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.
मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है |— Pawan Singh (@PawanSingh909) October 11, 2025
मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूँगा। pic.twitter.com/reVNwocoav
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान
इसी बीच, पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद भी सुर्खियों में है. ज्योति सिंह ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें टॉर्चर और जबरन गर्भपात की दवा खिलाने जैसे आरोप शामिल हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि एक बार मानसिक दबाव के कारण उन्हें नींद की गोलियां तक खानी पड़ी थीं. उन्होंने दोहराया कि वे पार्टी और समाज के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.