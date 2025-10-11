'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

Add DNA as a Preferred Source
बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है. पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच उन्होंने बड़ा ऐलान किया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 11, 2025, 01:42 PM IST

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सभी अटकलों पर रोक लगा दी है. सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट के जरिए उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया है. हाल ही में बीजेपी नेताओं के साथ उनकी कुछ मुलाकातों के बाद यह खबरें जोर पकड़ने लगी थीं कि पवन सिंह राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं. लेकिन अब उन्होंने खुद यह साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने काम और समाज सेवा पर है. 

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.” उनके इस बयान के बाद उन चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि वह इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद भी सुर्खियों में

इसी बीच, पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद भी सुर्खियों में है. ज्योति सिंह ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें टॉर्चर और जबरन गर्भपात की दवा खिलाने जैसे आरोप शामिल हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि एक बार मानसिक दबाव के कारण उन्हें नींद की गोलियां तक खानी पड़ी थीं. उन्होंने दोहराया कि वे पार्टी और समाज के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

