पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को आरजेडी ने छपरा सीट से उम्मीदवार बनाया है. खेसारी पिछले कई दिनों से पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे थे, अब वे प्रचार में भी जुटेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सिनेमा जगत का रंग खूब देखने को मिलेगा. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने चंदा देवी को छपरा विधानसभा सीट से टिकट देने का फैसला किया है. हालांकि आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक चंदा देवी आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करेंगी.

चंदा देवी अब छपरा से आरजेडी की प्रत्याशी होंगी

खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले ही मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया था कि वह बीते चार दिनों से चंदा को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं. खेसारी ने कहा था, “मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी छपरा से चुनाव लड़े. अगर वो मान जाती हैं तो हम नामांकन करेंगे, नहीं तो मैं केवल प्रचार करूंगा और अपने भैया तेजस्वी यादव को जीताने की कोशिश करूंगा.” अब खबर आ रही है कि खेसारी अपनी पत्नी को मनाने में कामयाब रहे हैं और चंदा देवी अब छपरा से आरजेडी की प्रत्याशी होंगी.

इस बार मुकाबला दिलचस्प

छपरा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. बीजेपी ने इस सीट से स्थानीय नेता छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. पिछले चुनाव में बीजेपी के सीएन गुप्ता ने आरजेडी को छह हजार से अधिक वोटों से हराया था. इस बार पार्टी ने गुप्ता की जगह छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है. वहीं, आरजेडी की ओर से खेसारी की पत्नी के मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक बन गया है.

भोजपुरी कलाकारों का खासा जलवा

बिहार चुनाव में इस बार भोजपुरी कलाकारों का खासा जलवा रहेगा. लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर से टिकट दिया है, जबकि रितेश पांडे जनसुराज पार्टी से करगहर से चुनाव लड़ रहे हैं. पवन सिंह बीजेपी के प्रचार अभियान में नजर आएंगे, तो खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए रैलियों में लोगों से वोट मांगते दिखाई देंगे.

