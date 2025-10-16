Delhi Air Pollution: दिवाली से पहले ही नोएडा-गाजियाबाद का AQI हुआ बेकाबू, वायु प्रदूषण लाल निशान के पार!
Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट
World Spine Day 2025: रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा
कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police
Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश
दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी
रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब
Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन
पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार
₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी
बिहार चुनाव 2025
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को आरजेडी ने छपरा सीट से उम्मीदवार बनाया है. खेसारी पिछले कई दिनों से पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे थे, अब वे प्रचार में भी जुटेंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सिनेमा जगत का रंग खूब देखने को मिलेगा. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने चंदा देवी को छपरा विधानसभा सीट से टिकट देने का फैसला किया है. हालांकि आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक चंदा देवी आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करेंगी.
खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले ही मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया था कि वह बीते चार दिनों से चंदा को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं. खेसारी ने कहा था, “मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी छपरा से चुनाव लड़े. अगर वो मान जाती हैं तो हम नामांकन करेंगे, नहीं तो मैं केवल प्रचार करूंगा और अपने भैया तेजस्वी यादव को जीताने की कोशिश करूंगा.” अब खबर आ रही है कि खेसारी अपनी पत्नी को मनाने में कामयाब रहे हैं और चंदा देवी अब छपरा से आरजेडी की प्रत्याशी होंगी.
छपरा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. बीजेपी ने इस सीट से स्थानीय नेता छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. पिछले चुनाव में बीजेपी के सीएन गुप्ता ने आरजेडी को छह हजार से अधिक वोटों से हराया था. इस बार पार्टी ने गुप्ता की जगह छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है. वहीं, आरजेडी की ओर से खेसारी की पत्नी के मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक बन गया है.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट, राघोपुर सीट से सतीश यादव देंगे तेजस्वी यादव को टक्कर
बिहार चुनाव में इस बार भोजपुरी कलाकारों का खासा जलवा रहेगा. लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर से टिकट दिया है, जबकि रितेश पांडे जनसुराज पार्टी से करगहर से चुनाव लड़ रहे हैं. पवन सिंह बीजेपी के प्रचार अभियान में नजर आएंगे, तो खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए रैलियों में लोगों से वोट मांगते दिखाई देंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.