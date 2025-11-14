Bettiah Vidhan Sabha Election Results 2025: हारती हुई नजर आ रही हैं BJP प्रत्याशी रेणु देवी, WASHI AHMAD इतने वोटों से आगे

Bettiah Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न कराया गया था. वहीं आज यानी शुक्रवार को 243 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. अभी तक आए रुझानों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी रेणु देवी हारती हुई नजर आ रही हैं.

Bettiah Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न कराया गया था. शुक्रवार यानी आज राज्य की सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है. अभी तक सामने आए रुझानों में भाजपा की रेणु देवी हारती हुई नजर आ रही हैं. Bettiah सीट पर अभी भारतीय नेशनल कांग्रेस के WASHI AHMAD आगे चल रहे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की रेणु देवी 1108 वोटों से पीछे चल रही है.

2020 के चुनाव परिणाम

2020 के विधानसभा चुनाव में बेतिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेणु देवी को 84496 वोट मिले थे। रेणु देवी ने कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को हरा कर जीत का परचम लहराया था। तिवारी को 66417 वोट मिले थे.

243 सीटों पर चुनाव

बिहार की विधान सभा में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. हर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में कई दल और स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं. कुल मिलाकर आसपास 2,616 उम्मीदवार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. प्रमुख पार्टियाँ जैसे बीजेपी/एनडीए, राजद/महागठबंधन, जेडीयू, कांग्रेस, AAP (जिसने हाल में कहा कि वह 243 सीटें लड़ रही है), Prashant Kishor का Jan Suraaj और कई स्थानीय व स्वतन्त्र प्रत्याशी अलग-अलग सीटों से चुनावी ताल ठोंकी है.

key बैटलग्राउंड

बिहार चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें key बैटलग्राउंड कहा जा रहा है. संक्षेप में, राघोपुर (Tejashwi का गढ़), महुआ (यादव परिवारों का टकराव), और पटनासाहिब (शहरी हुनर और विकास की कसौटी) जैसे विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं और ये सीटें परिणामों को बहुत प्रभावित कर सकती हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा वाले विधानसभा क्षेत्र

राघोपुर (Vaishali)

यह सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह RJD नेता तेजस्वी यादव का गढ़ है.



महुआ (Vaishali)

यहां पर परिवार राजनीति का तड़का है: तेज प्रताप यादव (Lalu-परिवार) और RJD के नेता के बीच मुकाबला एक फैसले-सेटिंग लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है.

पटनासाहिब

यह शहरी और प्रतिष्ठित सीट है, BJP के लिए यह साबित करने का मौका होगा कि शहरी युवा और मध्यम वर्ग में उसकी पकड़ मजबूत है.



सामाजिक-जातिगत समीकरण

फुलवारी (Patna, SC चयनित सीट) — यह आरक्षित (SC) सीट है और सामाजिक-जातिगत समीकरणों को दर्शाती है.



Seemanchal क्षेत्र की सीटें

सीमानचाल (Seemanchal) क्षेत्र की कुछ सीटें (जैसे अररिया, किशनगंज, कटिहार) भी काफी अहम मानी जा रही हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम-बहुल आबादी है और दोनों गठबंधन (NDA और INDIA) के लिए ये रणनीतिक क्षेत्र हैं.

चंपारण क्षेत्र

चंपारण (Champaran) क्षेत्र में (पश्चिम / पूर्व चंपारण) लगभग 31 सीटों को इस चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जातिगत और आर्थिक समीकरणों पर दोनों तरफ की पार्टियाँ जूझ रही हैं.



