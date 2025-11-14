FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे

Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

बिहार चुनाव 2025

पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री नितिन नबिन सिन्हा ने चौथी बार दावा ठोका है. जानें क्या है इस सीट का रुझान...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 14, 2025, 09:30 AM IST

Nitin Nabi

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने लगे हैं. पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री नितिन नबिन सिन्हा ने चौथी बार दावा ठोका है. नितिन नबिन बीजेपी के उम्मीदवार हैं. Bankipur Assembly Seat साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी. उसके बाद हुए तीन चुनावों में नितिन नबिन ने जीत दर्ज की थी. वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं.

Bankipur Assembly Seat FAQ

Bankipur Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?
साल 2008 के परिसीमन के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई. इस सीट पर चौथी बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

Bankipur Assembly Seat किस जिले में पड़ती है?
बांकीपुर विधानसभा सीट पटना जिले में पड़ती है.

Bankipur Assembly Seat  से वर्तमान विधायक कौन हैं?
बांकीपुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक नितिन नबिन हैं. वह बीजेपी नेता हैं और नीतीश कुमार की कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री हैं. साल 2020 का विधानसभा चुनाव नितिन नबिन ने करीब 40 हजार वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता था.

