Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री नितिन नबिन सिन्हा ने चौथी बार दावा ठोका है. जानें क्या है इस सीट का रुझान...

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने लगे हैं. पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री नितिन नबिन सिन्हा ने चौथी बार दावा ठोका है. नितिन नबिन बीजेपी के उम्मीदवार हैं. Bankipur Assembly Seat साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी. उसके बाद हुए तीन चुनावों में नितिन नबिन ने जीत दर्ज की थी. वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं.

Bankipur Assembly Seat FAQ

Bankipur Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?

साल 2008 के परिसीमन के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई. इस सीट पर चौथी बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

Bankipur Assembly Seat किस जिले में पड़ती है?

बांकीपुर विधानसभा सीट पटना जिले में पड़ती है.

Bankipur Assembly Seat से वर्तमान विधायक कौन हैं?

बांकीपुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक नितिन नबिन हैं. वह बीजेपी नेता हैं और नीतीश कुमार की कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री हैं. साल 2020 का विधानसभा चुनाव नितिन नबिन ने करीब 40 हजार वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से