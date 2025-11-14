FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी, NDA 200 से ज्यादा सीटों पर आगे

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार

बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Mokama: अनंतमय हुआ मोकामा! जेल में बंद रहते हुए भी अनंत सिंह की जबरदस्त जीत, इतने वोट से जीते छोटे सरकार

Mokama Assembly Seat: मोकामा सीट पर जेल में बंद होने के बावजूद जदयू के अनंत सिंह ने शानदार जीत दर्ज की. हत्या के आरोपों के बीच भी जनता ने उन पर भरोसा जताया और आरजेडी उम्मीदवार वीना देवी को हराकर उन्हें फिर विजयी बनाया.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 14, 2025, 03:28 PM IST

Mokama: अनंतमय हुआ मोकामा! जेल में बंद रहते हुए भी अनंत सिंह की जबरदस्त जीत, इतने वोट से जीते छोटे सरकार

मोकामा सीट से अनंत सिंह की जबरदस्त जीत

Mokama Assembly Seat:  मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार भी बड़ा उलटफेर नहीं हुआ और जनता ने एक बार फिर अनंत सिंह पर भरोसा दिखाया. जेल में बंद होने और चुनाव प्रचार में एक भी सभा न कर पाने के बावजूद छोटे सरकार ने शानदार जीत हासिल की. जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी वीना देवी को अच्छे अंतर से हराया. प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप उन पर लगा था, लेकिन इसका असर परिणामों में दिखा नहीं. मतदाताओं ने साफ कर दिया कि मोकामा में अभी भी अनंत सिंह की पकड़ मजबूत है. 

मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है, और वजह हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह, जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखते हुए एक बार फिर जीत दर्ज की है. इस बार उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को करीब 29,700 से अधिक वोटों से शिकस्त दी. कुल 25 राउंड की गिनती के बाद यह साफ हो गया कि मोकामा की जनता ने एक बार फिर अनंत सिंह के पक्ष में भरोसा जताया है. 

यह जीत अनंत सिंह के राजनीतिक सफर की छठी जीत है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना थी क्योंकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में थे. पीयूष धानुक समाज से आते हैं और उन्होंने जातीय समीकरण मजबूत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वोटरों का झुकाव अनंत सिंह की ओर ही रहा. 

चुनाव प्रचार के दौरान हालात तनावपूर्ण भी हुए. पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के काफिले के आमने–सामने आ जाने पर हिंसक टकराव हो गया था. पत्थरबाज़ी और फायरिंग तक की नौबत आ गई, जिसमें जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई. इस घटना के बाद दर्ज एफआईआर के अनुसार अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और वे अब भी जेल में हैं. इसके बावजूद जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया. 

मोकामा सीट पर बाहुबलियों का दबदबा कोई नया नहीं

मोकामा सीट पर बाहुबलियों का दबदबा कोई नया नहीं है. 1990 और 1995 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह ने जनता दल के टिकट पर लगातार जीत दर्ज की. 2000 में सूरजभान सिंह ने बाजी मारी, लेकिन 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार विधायक बने. इसके बाद 2005 के पुनः चुनाव, 2010, 2015 (निर्दल), और 2020 (आरजेडी) में भी वे विजयी रहे. 2022 में सजा के कारण सदस्यता खोने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव जीतीं. कोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह इस बार फिर जेडीयू उम्मीदवार के रूप में मैदान में लौटे और छठी बार जीतकर इतिहास दोहराया. 

इनपुट- पीटीआई

