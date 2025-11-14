Mokama: अनंतमय हुआ मोकामा! जेल में बंद रहते हुए भी अनंत सिंह की जबरदस्त जीत, इतने वोट से जीते छोटे सरकार

Mokama Assembly Seat: मोकामा सीट पर जेल में बंद होने के बावजूद जदयू के अनंत सिंह ने शानदार जीत दर्ज की. हत्या के आरोपों के बीच भी जनता ने उन पर भरोसा जताया और आरजेडी उम्मीदवार वीना देवी को हराकर उन्हें फिर विजयी बनाया.

Mokama Assembly Seat: मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार भी बड़ा उलटफेर नहीं हुआ और जनता ने एक बार फिर अनंत सिंह पर भरोसा दिखाया. जेल में बंद होने और चुनाव प्रचार में एक भी सभा न कर पाने के बावजूद छोटे सरकार ने शानदार जीत हासिल की. जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी वीना देवी को अच्छे अंतर से हराया. प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप उन पर लगा था, लेकिन इसका असर परिणामों में दिखा नहीं. मतदाताओं ने साफ कर दिया कि मोकामा में अभी भी अनंत सिंह की पकड़ मजबूत है.

मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है, और वजह हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह, जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखते हुए एक बार फिर जीत दर्ज की है. इस बार उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को करीब 29,700 से अधिक वोटों से शिकस्त दी. कुल 25 राउंड की गिनती के बाद यह साफ हो गया कि मोकामा की जनता ने एक बार फिर अनंत सिंह के पक्ष में भरोसा जताया है.

यह जीत अनंत सिंह के राजनीतिक सफर की छठी जीत है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना थी क्योंकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में थे. पीयूष धानुक समाज से आते हैं और उन्होंने जातीय समीकरण मजबूत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वोटरों का झुकाव अनंत सिंह की ओर ही रहा.

चुनाव प्रचार के दौरान हालात तनावपूर्ण भी हुए. पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के काफिले के आमने–सामने आ जाने पर हिंसक टकराव हो गया था. पत्थरबाज़ी और फायरिंग तक की नौबत आ गई, जिसमें जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई. इस घटना के बाद दर्ज एफआईआर के अनुसार अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और वे अब भी जेल में हैं. इसके बावजूद जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया.

मोकामा सीट पर बाहुबलियों का दबदबा कोई नया नहीं

मोकामा सीट पर बाहुबलियों का दबदबा कोई नया नहीं है. 1990 और 1995 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह ने जनता दल के टिकट पर लगातार जीत दर्ज की. 2000 में सूरजभान सिंह ने बाजी मारी, लेकिन 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार विधायक बने. इसके बाद 2005 के पुनः चुनाव, 2010, 2015 (निर्दल), और 2020 (आरजेडी) में भी वे विजयी रहे. 2022 में सजा के कारण सदस्यता खोने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव जीतीं. कोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह इस बार फिर जेडीयू उम्मीदवार के रूप में मैदान में लौटे और छठी बार जीतकर इतिहास दोहराया.

इनपुट- पीटीआई

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से