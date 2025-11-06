Anant Singh Mokama: जेल में बंद कैदी चुनाव तो लड़ सकता है पर क्यों नहीं डाल सकता वोट? समझें क्या कहता है भारत का कानून

अगर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि क्या जेल में बंद शख्स चुनाव लड़ सकता है और वोट डाल सकता है? तो यहां जानें इसका जवाब...

दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर लोगों की नजरें टिकी हैं. ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या जेल में बंद शख्स चुनाव लड़ सकता है और वोट डाल सकता है? तो इसका जवाब है कि जेल में बंद कैदी चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन भारत के कानून में उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है.

जेल में बंद कैदी कैसे लड़ता है चुनाव?

जेल में बंद कैदी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पीठासीन अधिकारी के पास नामांकन करवा सकता है. अधिकतर मामलों कैदी के परिवार का कोई सदस्य ही प्रतिनिधि बनता है. हालांकि सारे कैदी चुनाव नहीं लड़ सकते बल्कि सिर्फ विचाराधीन कैदियों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत मिलती है. सजा पाए हुए कैदियों के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक होती है.

कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक लड़ाई में विपक्षी उम्मीदवारों को किसी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाता है, ऐसे में पहले जेल में होने की वजह से वह नेता डिस्क्वॉलिफाई हो जाता था. लेकिन साल 2013 में आरपीए एक्ट के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ और जेल में रहते हुए नेताओं को चुनाव में दावेदारी की छूट मिली थी जिसके बाद जेल में बंद कैदी को भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई.

क्या कैदी डाल सकते हैं वोट?

भारत के कानून में विचाराधीन कैदी चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन वे वोट नहीं डाल सकते. पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी के पास भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता. भारत में 18 साल और उसके ऊपर के हर नागरिक को वोट डालने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है. हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं होता. कानून का उल्लंघन करने वाला अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता. इतना ही नहीं कोई आरोपी व्यक्ति भी जिसे पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखा गया हो, अपना वोट डालने का अधिकार खो देता है.

