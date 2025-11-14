Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: शुरुआती रुझान में BJP की मैथिली ठाकुर आगे, RJD के बिनोद मिश्रा पीछे

Maithili Thakur Chunav Result 2025: इस सीट पर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर का मुकाबला RJD नेता बिनोद मिश्रा से है. मैथिली का यह पहला चुनाव है, वहीं बिनोद मिश्रा कह चुके हैं कि यह संभवतः उनका आखिरी चुनाव होगा.

Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 | Maithili Thakur vs Binod Mishra: बिहार चुनाव के नतीजों के बीच Alinagar Assembly Seat पर सभी की नज़रें टिकी हैं. इस सीट पर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर का मुकाबला RJD नेता बिनोद मिश्रा से है. मैथिली का यह पहला चुनाव है, वहीं बिनोद मिश्रा कह चुके हैं कि यह संभवतः उनका आखिरी चुनाव होगा. दो राउंड की काउंटिंग के बाद मैथिली ठाकुर 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. बिनोद मिश्रा दूसरे नंबर पर हैं.

Alinagar Assembly Seat FAQ

Alinagar Assembly Seat किस जिले में है?

अलीनगर विधानसभा सीट बिहार के दरभंगा जिले में है. यह सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आती है.

Alinagar Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?

अलीनगर विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है. इस सीट पर अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं, जिनमें दो बार RJD और एक बार विकासशील इंसान पार्टी ने जीत दर्ज की है.

Alinagar Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

अलीनगर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव हैं. सीट शेयरिंग में यह सीट इस बार RJD के खाते में आई है.

Alinagar Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?

अलीनगर विधानसभा सीट पर प्रमुख मुकाबला बीजेपी और RJD के बीच है. RJD के बिनोद मिश्रा मैदान में हैं और बीजेपी की टिकट पर मैथिली ठाकुर ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी ने बिप्लव कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है. इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं.

