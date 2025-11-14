FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेज प्रताप की पार्टी JJD के सभी प्रत्याशी पीछे, खुद भी महुआ से पिछड़े

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर

Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर

चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम

चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: शुरुआती रुझान में BJP की मैथिली ठाकुर आगे, RJD के बिनोद मिश्रा पीछे

Maithili Thakur Chunav Result 2025: इस सीट पर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर का मुकाबला RJD नेता बिनोद मिश्रा से है. मैथिली का यह पहला चुनाव है, वहीं बिनोद मिश्रा कह चुके हैं कि यह संभवतः उनका आखिरी चुनाव होगा.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 14, 2025, 11:01 AM IST

Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: शुरुआती रुझान में BJP की मैथिली ठाकुर आगे, RJD के बिनोद मिश्रा पीछे
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 | Maithili Thakur vs Binod Mishra: बिहार चुनाव के नतीजों के बीच Alinagar Assembly Seat पर सभी की नज़रें टिकी हैं. इस सीट पर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर का मुकाबला RJD नेता बिनोद मिश्रा से है. मैथिली का यह पहला चुनाव है, वहीं बिनोद मिश्रा कह चुके हैं कि यह संभवतः उनका आखिरी चुनाव होगा. दो राउंड की काउंटिंग के बाद मैथिली ठाकुर 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. बिनोद मिश्रा दूसरे नंबर पर हैं. 

Alinagar Assembly Seat FAQ

Alinagar Assembly Seat किस जिले में है?

अलीनगर विधानसभा सीट बिहार के दरभंगा जिले में है. यह सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आती है. 

Alinagar Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?

अलीनगर विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है. इस सीट पर अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं, जिनमें दो बार RJD और एक बार विकासशील इंसान पार्टी ने जीत दर्ज की है.

Alinagar Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

अलीनगर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव हैं. सीट शेयरिंग में यह सीट इस बार RJD के खाते में आई है.

Alinagar Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?

अलीनगर विधानसभा सीट पर प्रमुख मुकाबला बीजेपी और RJD के बीच है. RJD के बिनोद मिश्रा मैदान में हैं और बीजेपी की टिकट पर मैथिली ठाकुर ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी ने बिप्लव कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है. इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर
Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर
चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम
चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा
Chainpur Assembly Seat Result 2025 Live: नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
Bihar Chunav Result 2025: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं 
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE