Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: शुरुआती रुझान में BJP की मैथिली ठाकुर आगे, RJD के बिनोद मिश्रा पीछे

Alinagar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 | Maithili Thakur vs Binod Mishra: बिहार चुनाव के नतीजों के बीच Alinagar Assembly Seat पर सभी की नज़रें टिकी हैं. इस सीट पर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर का मुकाबला RJD नेता बिनोद मिश्रा से है. मैथिली का यह पहला चुनाव है, वहीं बिनोद मिश्रा कह चुके हैं कि यह संभवतः उनका आखिरी चुनाव होगा. दो राउंड की काउंटिंग के बाद मैथिली ठाकुर 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. बिनोद मिश्रा दूसरे नंबर पर हैं.
अलीनगर विधानसभा सीट बिहार के दरभंगा जिले में है. यह सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आती है.
अलीनगर विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है. इस सीट पर अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं, जिनमें दो बार RJD और एक बार विकासशील इंसान पार्टी ने जीत दर्ज की है.
अलीनगर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव हैं. सीट शेयरिंग में यह सीट इस बार RJD के खाते में आई है.
अलीनगर विधानसभा सीट पर प्रमुख मुकाबला बीजेपी और RJD के बीच है. RJD के बिनोद मिश्रा मैदान में हैं और बीजेपी की टिकट पर मैथिली ठाकुर ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी ने बिप्लव कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है. इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं.
