बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting Live Updates: मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किया मतदान, बोले-नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं

Bihar Election 2025 1st Phase Polling Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. पहले चरण में 18 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की है.

Bihar Chunav Live

Add DNA as a Preferred Source