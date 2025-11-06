FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

देर रात मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की झड़प, विधायक अशोक सिंह के भतीजे घायल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?

Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting Live Updates: मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किया मतदान, बोले-नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं

Bihar Election 2025 1st Phase Polling Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. पहले चरण में 18 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 06, 2025, 09:35 AM IST

Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting Live Updates: मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किया मतदान, बोले-नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं

Bihar Chunav Live

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Vidhan Sabha Chunav Live Updates: बिहार में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है. सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें नजर आ रही है. इस चरण में कई दिग्गज नेता चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं. वहीं 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता इस मतदान में भाग ले सकते हैं. मतदान से जुड़ी पल-पल की अपडेट यहां पढ़ें-

LIVE BLOG

  • 06 Nov 2025, 9:34 AM

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं- सम्राट चौधरी

    तारापुर, मुंगेर: बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, 'हमने लोगों को बताया कि बिहार 20 साल पहले कहां था और आज बिहार कहां है और पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कितना काम किया है. हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी.'

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 06 Nov 2025, 9:04 AM

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है- खेसारी लाल यादव

    छपरा, सारण : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, 'मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है. एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूं और लड़ता रहूंगा. बेहतर बिहार कैसे बनेगा हमें इसपर चर्चा करें तो बेहतर है. हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है. लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है.'

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 06 Nov 2025, 7:52 AM

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया मतदान

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने किया मतदान और कहा- 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 06 Nov 2025, 7:41 AM

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: पहले चरण के मतदान का वीडियो आया सामने

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. वैशाली के एक मतदान केंद्र से वीडियो भी सामने आया है. 

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 06 Nov 2025, 7:40 AM


    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates:  CM नीतीश कुमार का चुनावी प्रचार

    Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार के CM नीतीश कुमार  विधानसभा के जेडीयू उम्मीदवार दामोदर रावत और चकाई विधानसभा के जदयू उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से वोट डालने की अपील करेंगे.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए
वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए
Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?
Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?
Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख
Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल
सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर
सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत
बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका
बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका
Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?
Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE