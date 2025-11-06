Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting Live Updates: मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किया मतदान, बोले-नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025 1st Phase Polling Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. पहले चरण में 18 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की है.
Bihar Vidhan Sabha Chunav Live Updates: बिहार में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है. सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें नजर आ रही है. इस चरण में कई दिग्गज नेता चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं. वहीं 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता इस मतदान में भाग ले सकते हैं. मतदान से जुड़ी पल-पल की अपडेट यहां पढ़ें-
तारापुर, मुंगेर: बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, 'हमने लोगों को बताया कि बिहार 20 साल पहले कहां था और आज बिहार कहां है और पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कितना काम किया है. हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी.'
छपरा, सारण : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, 'मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है. एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूं और लड़ता रहूंगा. बेहतर बिहार कैसे बनेगा हमें इसपर चर्चा करें तो बेहतर है. हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है. लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है.'
Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने किया मतदान और कहा-
#WATCH | लखीसराय, बिहार: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भी शामिल हुए... लोकतंत्र के इस महापर्व में ही हम अपने वोट के जरिए देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं...… https://t.co/FpLMnCaGxm pic.twitter.com/u08HVZR8AO— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. वैशाली के एक मतदान केंद्र से वीडियो भी सामने आया है.
#WATCH वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। वीडियो वैशाली के एक मतदान केंद्र से है। pic.twitter.com/vXKjySyC8j— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार के CM नीतीश कुमार विधानसभा के जेडीयू उम्मीदवार दामोदर रावत और चकाई विधानसभा के जदयू उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से वोट डालने की अपील करेंगे.