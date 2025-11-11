FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमित शाह ने बैठक के बाद ब्लास्ट के हर दोषी की तलाश के दिए निर्देश  | अमित शाह ने बैठक के बाद ब्लास्ट के हर दोषी की तलाश के दिए निर्देश  | दिल्ली ब्लास्ट पर सख्त अमित शाह कहा- गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां

Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार 

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर 

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Exit Poll 2025 Live: 25 से 30 फिर से नीतीश ? एग्जिट पोल में जानें बिहार में NDA या महागठबंधन किसका पलड़ा भारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है. अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल और नतीजों पर टिकी हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 11, 2025, 05:40 PM IST

Bihar Exit Poll 2025 Live: 25 से 30 फिर से नीतीश ? एग्जिट पोल में जानें बिहार में NDA या महागठबंधन किसका पलड़ा भारी

Bihar Exit Poll 2025

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है. अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल और नतीजों पर टिकी हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है. पहले चरण में जहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सभी का ध्यान खींचा, वहीं दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया. राज्यभर में मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि जनता इस बार बदलाव या फिर से स्थिर सरकार के मूड में है. 

अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है. चुनावी मैदान में मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन आमने-सामने हैं. दोनों गठबंधन अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है कि जनता उनके विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी, वहीं महागठबंधन नेताओं का कहना है कि जनता बदलाव के पक्ष में वोट दे रही है. बंपर वोटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है. जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान किसी अप्रत्याशित नतीजे की ओर इशारा कर सकता है. अब सबकी नजरें एग्जिट पोल के नतीजों और 2025 के चुनावी समीकरणों पर टिकी हैं. 

LIVE BLOG

    धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां
    Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार 
    Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll
    Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
    दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
    क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स
    Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर 
    Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
    दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
    IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
    Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
    Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
