Bihar Exit Poll 2025 Live: 25 से 30 फिर से नीतीश ? एग्जिट पोल में जानें बिहार में NDA या महागठबंधन किसका पलड़ा भारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है. अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल और नतीजों पर टिकी हैं.

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है. अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल और नतीजों पर टिकी हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है. पहले चरण में जहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सभी का ध्यान खींचा, वहीं दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया. राज्यभर में मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि जनता इस बार बदलाव या फिर से स्थिर सरकार के मूड में है.

अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है. चुनावी मैदान में मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन आमने-सामने हैं. दोनों गठबंधन अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है कि जनता उनके विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी, वहीं महागठबंधन नेताओं का कहना है कि जनता बदलाव के पक्ष में वोट दे रही है. बंपर वोटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है. जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान किसी अप्रत्याशित नतीजे की ओर इशारा कर सकता है. अब सबकी नजरें एग्जिट पोल के नतीजों और 2025 के चुनावी समीकरणों पर टिकी हैं.