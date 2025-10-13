बिहार चुनाव 2025

Bihar Election LIVE Updates: बिहार में किसकी बनेगी सरकार?

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. NDA, महागठबंधन और प्रशांत किशोर तीनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. दोनों गठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग सामने आ चुकी है. चुनावी गहमागहमी के बीच लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है. लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी समेत 14 लोगों के खिलाफ़ IRCTC मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. सभी आरोपियों ने मुकदमे का सामना करने की बात कोर्ट में कही है.

