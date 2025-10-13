Bihar Election LIVE Updates: बिहार में किसकी बनेगी सरकार?

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
Vaibhav Suryavanshi को दिवाली से पहले मिला बड़ा गिफ्ट, इस टीम के बने उपकप्तान
Rama Ekadashi 2025: इस दिन है रमा एकादशी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर नियम और महत्व
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकेगा प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब
RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड B का एडमिट कार्ड, opportunities.rbi.org.in से ऐसे करें डाउनलोड
Japan Epidemic: फ्लू से दहशत में जापान, 'कोरोना जैसे हालात की क्या फिर साक्षी बनेगी दुनिया?
बिहार चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. NDA, महागठबंधन और प्रशांत किशोर तीनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. दोनों गठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग सामने आ चुकी है. चुनावी गहमागहमी के बीच लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है. लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी समेत 14 लोगों के खिलाफ़ IRCTC मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. सभी आरोपियों ने मुकदमे का सामना करने की बात कोर्ट में कही है.
