Bihar Election Result 2025 Live: कौन आगे और कौन रह गया पीछे, 243 सीटों पर आने शुरू हो गए शुरुआती रुझान

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025 Live: दो चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आपके सामने होंगे. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, दोनों चरणों को मिलाकर इस बार बिहार के 66.91% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया है.
Bihar Election Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है. शुक्रवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएंगी. चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. (बिहार विधानसभा चनाव 2025 के नतीजों से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज पर बने रहें)
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: सुबह 9 बजे तक सामने आए रुझानों में सम्राट चौधरी, तारापुर विधानसभा पर आगे चल रहे हैं. वहीं अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं. महुआ में तेजप्रताप यादव कभी आगे, कभी पीछे हो जा रहे हैं. यहां पर निवर्तमान विधायक मुकेश रोशन हैं, जो तेजस्वी के चहेते बताए जाते हैं.
तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे
अवधेश सिंह हाजीपुर से आगे
प्रेमा चौधरी पातेपुर से आगे
तेज प्रताप यादव महुआ से आगे
सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे
लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे
महनार से उमेश सिंह कुशवाहा आगे
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले पर पुलिस कर रही है ताबड़तोड़ कारवाई. फेसबुक पर कथित महागठबंधन समर्थक कर रहे भड़काऊ पोस्ट. अब तक चार अलग अलग जगहों पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई. इसमें से एक की गिरफ्तारी भी चुकी है.
#WATCH दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम | #BiharElections2025 की मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है। pic.twitter.com/APDQOI7NVk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
Bihar Election Result 2025 Live: किशनगंज जिले में कृषि बाजार समिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी. सुबह 8 बजे मतपत्रों की गिनती से शुरु होगी मतगणना. जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के कुल 35 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज. प्रत्येक विधानसभा के मतगणना के लिए अलग अलग 14 टेबल तैयार किये गये हैं. जिले में BNS धारा–163 लागू हो गई है.