FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे | बिहार चुनावः वाल्मीकिनगर से जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह आगे, बगहा से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election Result 2025 Live: कौन आगे और कौन रह गया पीछे, 243 सीटों पर आने शुरू हो गए शुरुआती रुझान

Bihar Election Result 2025 Live: दो चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आपके सामने होंगे. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, दोनों चरणों को मिलाकर इस बार बिहार के 66.91% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 14, 2025, 09:40 AM IST

Bihar Election Result 2025 Live: कौन आगे और कौन रह गया पीछे, 243 सीटों पर आने शुरू हो गए शुरुआती रुझान

Bihar Election Result 2025 Live

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है.  शुक्रवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएंगी. चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.  (बिहार विधानसभा चनाव 2025 के नतीजों से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज पर बने रहें)

LIVE BLOG

  • 14 Nov 2025, 09:38 AM

    लौरिया सीट पर बिहार चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार रण कुशल प्रताप सिंह VIP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. रणकुशल प्रताप सिंह के पास 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. उनका मुकाबला बीजेपी के विनय बिहारी से है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 09:26 AM

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 09:11 AM

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update:  ये रहे सुबह 9 बजे तक के रुझान

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update:  सुबह 9 बजे तक सामने आए रुझानों में सम्राट चौधरी, तारापुर‍ विधानसभा पर आगे चल रहे हैं. वहीं अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं. महुआ में तेजप्रताप यादव कभी आगे, कभी पीछे हो जा रहे हैं. यहां पर निवर्तमान विधायक मुकेश रोशन हैं, जो तेजस्‍वी के चहेते बताए जाते हैं.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 08:53 AM

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update:  ये रहे सुबह 9 बजे तक के रुझान

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update:  सुबह 9 बजे तक सामने आए रुझानों में सम्राट चौधरी, तारापुर‍ विधानसभा पर आगे चल रहे हैं. वहीं अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं. महुआ में तेजप्रताप यादव कभी आगे, कभी पीछे हो जा रहे हैं. यहां पर निवर्तमान विधायक मुकेश रोशन हैं, जो तेजस्‍वी के चहेते बताए जाते हैं.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 08:30 AM

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update: पहले रुझानों में देखिए कहां से कौन-कौन आगे चल रहा हैं.

    तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे 

    अवधेश सिंह हाजीपुर से आगे 

    प्रेमा चौधरी पातेपुर से आगे

     तेज प्रताप यादव महुआ से आगे

     सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे 

     लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे 

     महनार से उमेश सिंह कुशवाहा आगे

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 08:29 AM

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update: सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर, भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत होगी कार्रवाई

    Bihar Chunav Result 2025 Live Update: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले पर पुलिस कर रही है ताबड़तोड़ कारवाई. फेसबुक पर कथित महागठबंधन समर्थक कर रहे भड़काऊ पोस्ट. अब तक चार अलग अलग जगहों पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई. इसमें से एक की गिरफ्तारी भी चुकी है.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 08:06 AM

    Bihar Election Result 2025 Live:

    दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी की तैयारी


    #WATCH दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम | #BiharElections2025 की मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है। pic.twitter.com/APDQOI7NVk

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 08:06 AM

    Bihar Election Result 2025 Live: 243 सीटों पर मतगणना शुरू

    Bihar Election Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. कुछ ही देर में शुरूआती रुक्षान आने शुरू हो जाएंगे.  
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 07:29 AM

    Bihar Election Result 2025 Live: किशनगंज में BNS धारा–163 लागू

    Bihar Election Result 2025 Live: किशनगंज जिले में कृषि बाजार समिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी. सुबह 8 बजे मतपत्रों की गिनती से शुरु होगी मतगणना. जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के कुल 35 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज. प्रत्येक विधानसभा के मतगणना के लिए अलग अलग 14 टेबल तैयार किये गये हैं. जिले में BNS धारा–163 लागू हो गई है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Nov 2025, 06:47 AM

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 3 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE