Bihar Election Result 2025 Live: कौन आगे और कौन रह गया पीछे, 243 सीटों पर आने शुरू हो गए शुरुआती रुझान

Bihar Election Result 2025 Live: दो चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आपके सामने होंगे. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, दोनों चरणों को मिलाकर इस बार बिहार के 66.91% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया है.

Bihar Election Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है. शुक्रवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएंगी. चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. (बिहार विधानसभा चनाव 2025 के नतीजों से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज पर बने रहें)