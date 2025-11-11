FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग

Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो

Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार में अंतिम चरण का मतदान आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में

Bihar Chunav Phase 2 Voting Live Update: बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसमें 302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 11, 2025, 06:02 AM IST

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार में अंतिम चरण का मतदान आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में

Bihar Chunav 2025 phase 2 Voting 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार विधानसभा के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसमें 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा. इस चरण में तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा नीतीश सराकर के आधा दर्जन मंत्री मैदान में हैं. जिनका फैसला 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे. इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष और एक करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. बिहार चुनाव मतदान से जुड़े हर लाइव अपडेट्स के लिए डीएनए.हिंदी के साथ जुड़े रहें-

LIVE BLOG

  • 11 Nov 2025, 05:57 AM

    Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा कड़ी


    दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बिहार पुलिस ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. डीजीपी विनय कुमार ने संवेदनशील इलाकों, मतदान केंद्रों और रेलवे स्टेशन, बस अड़ों पर सुरक्षा कडी करने का आदेश दिया है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 11 Nov 2025, 05:46 AM

    Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: सीमांचल में कांटे की टक्कर


    बिहार विधानसभी के आखिरी चरण में नीतीश कुमार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा. इसमें सबसे बड़ा टकराव सीमांचल की सीटों पर है. जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं. यहां मुस्लिम आबादी चुनाव का फैसला करती है. इसलिए यह चरण एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अहम है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 11 Nov 2025, 05:44 AM

    Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में


    इस चरण में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की किस्मत का फैसला सिकंदरा के मतदाता करेंगे, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद कटिहार के मैदान में फंस गए हैं.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग
Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो
Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग
Delhi Car Blast: पुलिस ने i-20 कार के पुराने मालिक सलमान को हिरासत में लिया, पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा
Delhi Car Blast: पुलिस ने i-20 कार के पुराने मालिक सलमान को हिरासत में लिया, पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा
Rashifal 11 November 2025: वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Blast: कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें
Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE