Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार में अंतिम चरण का मतदान आज, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में

Bihar Chunav Phase 2 Voting Live Update: बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसमें 302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार विधानसभा के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसमें 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा. इस चरण में तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा नीतीश सराकर के आधा दर्जन मंत्री मैदान में हैं. जिनका फैसला 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे. इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष और एक करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. बिहार चुनाव मतदान से जुड़े हर लाइव अपडेट्स के लिए डीएनए.हिंदी के साथ जुड़े रहें-