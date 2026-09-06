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Best Scooty For Female: लड़कियों के लिए ये 5 स्कूटी हैं बेस्ट, माइलेज से लेकर कंफर्ट और स्टाइल का मिलेगा पूरा कॉम्बो पैकेज

Lightweight Scooters with Good Mileage for Girls: स्कूटी खरीदते समय सिर्फ स्टाइल नहीं, माइलेज, वजन, इंजन पावर, पिकअप और स्टोरेज भी देखना जरूरी है. हीरो प्लेजर प्लस हल्की है, एक्टिवा माइलेज के लिए, जुपिटर स्टोरेज के लिए, एक्सेस पिकअप और फसिनो स्टाइल के लिए ध्यान खींचती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 06, 2026, 08:33 AM IST

Best Scooty For Female: लड़कियों के लिए ये 5 स्कूटी हैं बेस्ट, माइलेज से लेकर कंफर्ट और स्टाइल का मिलेगा पूरा कॉम्बो पैकेज

स्कूटी खरीदते समय इन 5 मॉडल की खूबियां जरूर देखें (फोटो एआई)

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स्कूटी खरीदते समय सिर्फ उसका रंग और डिजाइन पसंद आ जाना काफी नहीं है. रोज कॉलेज, ऑफिस या बाजार जाना हो तो वजन, माइलेज, पिकअप और सामान रखने की जगह जैसे फीचर ज्यादा मायने रखते हैं. यही वजह है कि बाजार में मौजूद कुछ स्कूटर अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतर साबित हो सकते हैं. तो चलिए हीरो प्लेजर प्लस, सुजुकी एक्सेस 125, होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और यामाहा फसिनो 125 एफआई हाइब्रिड तक की  खूबियों के आधार पर समझें कि आपके लिए कौन सी स्कूटी बेस्ट होगी. 

किस जरूरत के लिए कौन सी स्कूटी बेहतर?

अगर आपकी प्राथमिकता हल्की स्कूटी है तो हीरो प्लेजर प्लस पर नजर जा सकती है. वहीं ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर अहम विकल्प बनते हैं. बेहतर पिकअप और आरामदायक राइड चाहिए तो सुजुकी एक्सेस 125 अलग पहचान बनाती है. दूसरी तरफ स्टाइलिश लुक और हल्की बॉडी पसंद करने वालों के लिए यामाहा फसिनो 125 एफआई हाइब्रिड आकर्षक विकल्प है. यानी पांचों स्कूटी को एक ही पैमाने पर देखना सही नहीं होगा. असल चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि रोजाना आपकी जरूरत क्या है.

हल्की बॉडी चाहिए तो प्लेजर प्लस पर नजर

हीरो प्लेजर प्लस उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकती है जिन्हें स्कूटी संभालने में आसानी चाहिए. इसमें 110.9 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 8.15 पीएस की पावर देता है. इसका दावा किया गया माइलेज करीब 52.1 किलोमीटर प्रति लीटर है. हल्के वजन और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ इसका लुक भी यूथफुल है. कॉलेज या ऑफिस आने-जाने वाली लड़कियों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यही हो सकता है कि स्कूटी को संभालना अपेक्षाकृत आसान रहे. यानी अगर पहली प्राथमिकता कंट्रोल और हल्की बॉडी है तो यह विकल्प शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है.

पिकअप और लंबी राइड के लिए एक्सेस 125

सुजुकी एक्सेस 125 का फोकस केवल माइलेज तक सीमित नहीं है. इसमें 124 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.42 पीएस की पावर और 10.2 एनएम का टॉर्क देता है. इसका वजन करीब 106 किलो है. बेहतर पिकअप और आरामदायक राइड की जरूरत रखने वालों के लिए यह खास विकल्प बनती है. शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी दूरी की राइड के लिए भी इसे देखा जा सकता है.अगर रोज का रास्ता थोड़ा लंबा है या ट्रैफिक में स्कूटी से बेहतर रिस्पॉन्स की उम्मीद रहती है तो इंजन की ये क्षमता आपके लिए ज्यादा मायने रख सकती है.

माइलेज को पहली प्राथमिकता है तो एक्टिवा

होंडा एक्टिवा भारतीय बाजार में लंबे समय से लोकप्रिय स्कूटी रही है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 109.51 सीसी एक्टिवा का दावा किया गया माइलेज करीब 59.5 किलोमीटर प्रति लीटर है. करीब 106 किलो वजन वाली यह स्कूटी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल विकल्प मानी जा सकती है. स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए नियमित सफर करने वालों के लिए माइलेज इसका बड़ा आकर्षण है. अगर रोज स्कूटी से ज्यादा दूरी तय होती है तो माइलेज का सीधा असर पेट्रोल खर्च पर पड़ता है. इसलिए खरीदारी से पहले सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत नहीं, बल्कि रोज के इस्तेमाल का खर्च भी देखना समझदारी होगी.

स्टोरेज चाहिए तो जुपिटर का विकल्प

टीवीएस जुपिटर उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकती है जिन्हें स्कूटी में सामान रखने की ज्यादा सुविधा चाहिए. इसके 113.3 सीसी मॉडल का दावा किया गया माइलेज करीब 61.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया गया है. वहीं इसके 125 सीसी वर्जन में 33 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है. ऑफिस जाने वालों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि बैग, हेलमेट और रोजमर्रा का सामान रखने में अतिरिक्त जगह काम आती है. यानी जुपिटर का फायदा सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं है. अगर स्कूटी का इस्तेमाल रोजाना कामकाज के साथ सामान लाने-ले जाने के लिए भी होता है तो स्टोरेज आपके फैसले को बदल सकता है.

स्टाइल और कम वजन चाहिए तो फसिनो 125

यामाहा फसिनो 125 एफआई हाइब्रिड इस लिस्ट में अपने स्टाइलिश और प्रीमियम लुक के कारण अलग नजर आती है. इसमें 125 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 8.2 पीएस की पावर देता है. करीब 98 किलो वजन के साथ यह इस सेगमेंट की हल्की स्कूटी में शामिल है. इसलिए जिन खरीदारों के लिए लुक के साथ हल्की बॉडी और अच्छी परफॉर्मेंस जरूरी है, वे इसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं.

खरीदने से पहले अपनी जरूरत का हिसाब लगाएं

इन पांच स्कूटी में से किसी एक को सभी के लिए सबसे बेहतर कहना सही नहीं होगा. असली फर्क आपकी प्राथमिकता से पड़ेगा. माइलेज पर जोर है तो एक्टिवा या जुपिटर पर ध्यान दिया जा सकता है. हल्की और बजट-फ्रेंडली राइड के लिए प्लेजर प्लस, बेहतर पिकअप के लिए एक्सेस 125 और स्टाइलिश लुक के लिए फसिनो 125 एफआई हाइब्रिड विकल्प बनती है. एक और जरूरी बात यह है कि दावा किया गया माइलेज वास्तविक सड़क और ट्रैफिक परिस्थितियों में अलग हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले टेस्ट राइड लेना और अपने रोजाना के रूट के हिसाब से स्कूटी का वजन, सीटिंग और कंट्रोल जांचना ज्यादा समझदारी वाला फैसला रहेगा.

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