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210 Km की दमदार रेंज! इस साल लॉन्च होगी ये मिनी इलेक्ट्रिक SUV, जानिए कीमत और फीचर्स

एमजी कॉमेट ईवी को टक्कर देने आ रही यह माइक्रो-इलेक्ट्रिक एसयूवी अपने धांसू बॉक्सी लुक, शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और सिंगल चार्ज में 210 किलोमीटर की बेहतरीन ड्राइविंग रेंज के कारण चर्चा में है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 03, 2026, 05:08 PM IST

210 Km की दमदार रेंज! इस साल लॉन्च होगी ये मिनी इलेक्ट्रिक SUV, जानिए कीमत और फीचर्स

विनफास्ट VF 3  (Image Source- https://vinfastauto.id/)

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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर शहरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए छोटी और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. इसी सेगमेंट में अब वियतनाम की मशहूर कार निर्माता कंपनी विनफास्ट अपनी नई और सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार VinFast VF 3 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले कंपनी भारतीय बाजार में अपनी VF 6 और VF 7 जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश कर चुकी है, लेकिन अब उसकी नजर शहरी ग्राहकों पर है, जहां एमजी कॉमेट पहले से मौजूद है.

दमदार बैटरी और शानदार रेंज

शहरी रास्तों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस मिनी इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने काफी बढ़िया पावरट्रेन दिया है. VF 3 में पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 43 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इस मोटर को पावर देने के लिए कार में 18.6kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह छोटी कार सिंगल चार्ज में करीब 210 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर सकती है, जो शहर के हिसाब से एक बेहतरीन रेंज है. 

विनफास्ट VF 3 (Image Source- https://vinfastauto.id/)

भारत में कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत?

ऑटो एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, VinFast VF 3 को भारत में इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है. कीमत की बात करें, ऑटो कार इंडिया के अनुसार, भारतीय ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹7.50 लाख से ₹10.00 लाख के बीच होने की उम्मीद है. इस प्राइस रेंज के साथ यह कार सीधे तौर पर बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा मुकाबला पेश करेगी.

लुक और डिजाइन 

भले ही यह एक कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन इसका डिजाइन किसी बड़ी ऑफ-रोडर एसयूवी जैसा मस्कुलर और बॉक्सी है. इसकी लंबाई 3,114mm, चौड़ाई 1,679mm और ऊंचाई 1,652mm है. इसका व्हीलबेस 2,075mm है और सबसे खास बात यह है कि इसमें 191mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे यह ऊंचे-नीचे रास्तों और स्पीड ब्रेकर्स पर आसानी से निकल जाती है. 

विनफास्ट VF 3 (Image Source- https://vinfastauto.id/)

कार के फ्रंट लुक की बात करें, तो इसमें रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, जो एक ग्लॉस-ब्लैक पैनल से जुड़ी हैं. इसके बीच में विनफास्ट का सिग्नेचर V क्रोम लोगो लगा है. कार के बंपर, व्हील आर्च और साइड्स में दी गई मोटी ब्लैक क्लैडिंग इसे एक रफ-एंड-टफ लुक देती है. साइड प्रोफाइल में सिंगल बड़ा दरवाजा, 16-इंच के स्टील व्हील्स और एक फ्लैट रूफलाइन मिलती है, जो इसे रेट्रो और मॉडर्न का मिक्स लुक देती है. पीछे की तरफ भी स्लिम एलईडी टेल-लैंप्स और बड़ा रियर ग्लास दिया गया है, जो काफी आकर्षक लगता है.

सिंपल और बजट-फ्रेंडली इंटीरियर

कार का केबिन काफी सिंपल और प्रैक्टिकल है, जहां चार लोग बैठ सकते हैं. इसमें फैब्रिक की सीटें दी गई हैं और बूट स्पेस बढ़ाने के लिए पीछे की सीट को पूरा फोल्ड किया जा सकता है. डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ा 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. 

विनफास्ट VF 3 (Image Source- https://vinfastauto.id/)

इस कार में ड्राइवर के लिए अलग से कोई पारंपरिक मीटर या स्क्रीन नहीं है, सारी जरूरी जानकारी इसी सेंट्रल टचस्क्रीन पर दिखती है. कार में डी-कट स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल एसी, कीलेस एंट्री, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 2 स्पीकर्स का ऑडियो सिस्टम दिया गया है.

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