टाटा की इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा 3 लाख तक डिस्काउंट! जानें किस मॉडल पर कितनी छूट

अगर आप भी इस मानसून अपने घर एक नई इलेक्ट्रिक कार लाने की सोच रहे हैं, तो टाटा मोटर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आई है.

अगर आप इस समय अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है. भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पूरी रेंज पर इस जुलाई 2026 में छप्परफाड़ डिस्काउंट दे रही है. कंपनी अपनी कारों की बिक्री को बढ़ाने और पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए ग्राहकों को 3.35 लाख रुपये तक के बड़े फायदे दे रही है.

बिजनेस टुडे के मुताबिक, इन डिस्काउंट्स में सीधे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स और खास इंटरवेंशन बेनिफिट्स शामिल हैं. यह छूट अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट्स के आधार पर तय की गई है.

टाटा कर्व ईवी पर सबसे बड़ी बचत

इस महीने टाटा के पूरे ईवी पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा डिस्काउंट टाटा कर्व ईवी पर मिल रहा है. अगर आप इसे खरीदते हैं, तो आप कुल ₹3.35 लाख तक की बचत कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर कर्व ईवी के उन मॉडल्स पर मिल रहा है, जो मई 2026 में आए X सीरीज अपडेट से पहले के हैं. इसमें ग्राहकों को सीधे ₹3 लाख तक का भारी कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि बाकी की रकम एक्सचेंज या अन्य ऑफर्स के जरिए बचाई जा सकती है.

टाटा हैरियर ईवी पर ₹2.75 लाख का फायदा

टाटा की फ्लैगशिप और बेहद दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी, हैरियर ईवी पर भी कंपनी पूरे ₹2.75 लाख तक के बेनिफिट्स दे रही है. हालांकि, कर्व ईवी की तरह इस पर कोई सीधा कैश डिस्काउंट नहीं है. इसके बजाय, कंपनी ₹1 लाख तक का इंटरवेंशन सपोर्ट, ₹1 लाख तक का लॉयल्टी बोनस और करीब ₹75,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस दे रही है. अगर आप पुरानी गाड़ी छोड़कर इसे लेते हैं, तो यह डील आपके लिए बेस्ट है.

पंच ईवी और टियागो ईवी पर भी तगड़े ऑफर्स

टाटा अपनी बेहद पॉपुलर गाड़ियों, पंच ईवी और टियागो ईवी के प्री-फेसिलिफ्ट यानी पुराने लुक वाले वर्शन्स पर भी तगड़ी छूट दे रही है. पंच ईवी के लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर ग्राहकों को कुल ₹1.45 लाख तक का फायदा मिल रहा है, जबकि मीडियम रेंज वाले मॉडल्स पर ₹1.25 लाख तक की छूट दी जा रही है. टियागो ईवी हैचबैक के पुराने वर्जन पर भी ₹1.45 लाख तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इसके भी लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के रूप में सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है.

सबसे बेस्ट-सेलर नेक्सॉन ईवी पर क्या है ऑफर?

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सॉन ईवी पर इस महीने सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड बाजार में पहले से ही बहुत ज्यादा है. फिर भी, ग्राहक इस पर ₹50,000 तक की कुल बचत कर सकते हैं. इसमें ₹15,000 का सीधा कैश डिस्काउंट और ₹35,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है, जो कि इसके सभी वेरिएंट्स पर लागू है.

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