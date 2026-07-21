FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'सरेंडर करो या...', राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

'सरेंडर करो या...', राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Maruti Car Price Hike: बड़ा झटका! मारुति सुजुकी ने फिर बढ़ा दिए कारों के दाम, कितनी हो जाएंगी मंहगी?

Maruti Car Price Hike: बड़ा झटका! मारुति सुजुकी ने फिर बढ़ा दिए कारों के दाम, कितनी हो जाएंगी मंहगी?

'मुझे रोहित शर्मा की बात पर भरोसा नहीं हुआ...' संजू सैमसन ने 'हिटमैन' पर दिया बड़ा बयान; कह दी बड़ी बात

'मुझे रोहित शर्मा की बात पर भरोसा नहीं हुआ...' संजू सैमसन ने 'हिटमैन' पर दिया बड़ा बयान; कह दी बड़ी बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
केंद्रीय विद्यालय से IIT मद्रास तक पढ़ाई और अब विदेश की तैयारी... जानें Vikram 1 की सॉफ्टवेयर इंजीनियर Spatika Prasad की कहानी

केंद्रीय विद्यालय से IIT मद्रास तक पढ़ाई और अब विदेश की तैयारी... जानें Vikram 1 की सॉफ्टवेयर इंजीनियर Spatika Prasad की कहानी

दिल्ली के अलावा भारत में और कहां-कहां हैं जंतर-मंतर? किसी पर होता है विरोध प्रदर्शन तो कोई है UNESCO साइट

दिल्ली के अलावा भारत में और कहां-कहां हैं जंतर-मंतर? किसी पर होता है विरोध प्रदर्शन तो कोई है UNESCO साइट

प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

हिंदी न्यूज़ऑटो

ऑटो

Maruti Car Price Hike: बड़ा झटका! मारुति सुजुकी ने फिर बढ़ा दिए कारों के दाम, कितनी हो जाएंगी मंहगी?

मारुति सुजुकी का कहना है कि लागत में लगातार बढ़ोतरी बने रहने की वजह से कंपनी को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. 

Latest News

Neelam

Updated : Jul 21, 2026, 06:15 PM IST

Maruti Car Price Hike: बड़ा झटका! मारुति सुजुकी ने फिर बढ़ा दिए कारों के दाम, कितनी हो जाएंगी मंहगी?

मारुति सुजुकी ने 30,000 रुपये तक बढ़ा दिए कारों के दाम (Image Source: Maruti Suzuki)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कारों की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को कंपनी ने कहा कि वह अपनी कारों के अलग-अलग मॉडल्स की कीमतों में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करने वाली है. कंपनी ने साफ किया है कि 30 हजार रुपये तक की यह बढ़ोतरी कार मॉडल्स के अलग-अलग वेरिएंट के लिए अलग-अलग होगी. नई कीमतें अगले महीने अगस्त से ही लागू हो जाएंगी. इससे पहले 21 मई को भी मारुति कारों की कीमतों में इजाफा किया गया था.

कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी ने कारों की कीमतें बढ़ाने के पीछे इनपुट कॉस्ट यानी उत्पादन लगात में लगातार हो रही बढ़ोतरी को मुख्य कारण बताया है. कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया कि वह पिछले कुछ महीनों से बढ़ती लागत के असर को कम करने का प्रयास कर रही थी, जिसके लिए उसने कई उपाय किए ताकि लागत घटाई जा सके, लेकिन कच्चे माल और इनपुट कॉस्ट में महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है.

मारुति के शेयरों में उछाल
मारुति सुजुकी का कहना है कि लागत में लगातार बढ़ोतरी बने रहने की वजह से कंपनी को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. कारों की कीमतों में इजाफे के ऐलान के साथ ही मारुति सुजुकी के शेयरों में भी तेजी देखी गई है. मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर दोपहर बाद मारुति के शेयरों में 122.55 रुपये का उछाल आया, जिसके बाद कंपनी का शेयर 13,360 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था.

मारुति सुजुकी के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और किआ इंडिया ने भी पिछले दो-तीन महीनों में कारों की कीमतों में इजाफा किया है. जुलाई में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी गाड़ियों की कीमतों में 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जबकि अप्रैल में भी आईसीई एसयूवी कारों की कीमत 2.5 प्रतिशत बढ़ाई थी.

टाटा मोटर्स ने भी जुलाई में आईसीई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी थीं. उससे पहले अप्रैल में 0.5 प्रतिशत रेट बढ़ाए गए थे. वहीं, साउथ कोरियन ऑटोमेकर किआ इंडिया ने सभी कारों की कीमत 1 जुलाई से 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थीं. 

यह भी पढ़ें:- Monsoon Update: Yo-Yo मानसून से बारिश पर लगा ब्रेक, किसानों पर भी संकट, कब तक करेगा परेशान?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
केंद्रीय विद्यालय से IIT मद्रास तक पढ़ाई और अब विदेश की तैयारी... जानें Vikram 1 की सॉफ्टवेयर इंजीनियर Spatika Prasad की कहानी
केंद्रीय विद्यालय से IIT मद्रास तक पढ़ाई और अब विदेश की तैयारी... जानें Vikram 1 की सॉफ्टवेयर इंजीनियर Spatika Prasad की कहानी
दिल्ली के अलावा भारत में और कहां-कहां हैं जंतर-मंतर? किसी पर होता है विरोध प्रदर्शन तो कोई है UNESCO साइट
दिल्ली के अलावा भारत में और कहां-कहां हैं जंतर-मंतर? किसी पर होता है विरोध प्रदर्शन तो कोई है UNESCO साइट
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement