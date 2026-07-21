Maruti Car Price Hike: बड़ा झटका! मारुति सुजुकी ने फिर बढ़ा दिए कारों के दाम, कितनी हो जाएंगी मंहगी?

मारुति सुजुकी का कहना है कि लागत में लगातार बढ़ोतरी बने रहने की वजह से कंपनी को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है.

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कारों की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को कंपनी ने कहा कि वह अपनी कारों के अलग-अलग मॉडल्स की कीमतों में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करने वाली है. कंपनी ने साफ किया है कि 30 हजार रुपये तक की यह बढ़ोतरी कार मॉडल्स के अलग-अलग वेरिएंट के लिए अलग-अलग होगी. नई कीमतें अगले महीने अगस्त से ही लागू हो जाएंगी. इससे पहले 21 मई को भी मारुति कारों की कीमतों में इजाफा किया गया था.

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने कारों की कीमतें बढ़ाने के पीछे इनपुट कॉस्ट यानी उत्पादन लगात में लगातार हो रही बढ़ोतरी को मुख्य कारण बताया है. कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया कि वह पिछले कुछ महीनों से बढ़ती लागत के असर को कम करने का प्रयास कर रही थी, जिसके लिए उसने कई उपाय किए ताकि लागत घटाई जा सके, लेकिन कच्चे माल और इनपुट कॉस्ट में महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है.

मारुति के शेयरों में उछाल

मारुति सुजुकी का कहना है कि लागत में लगातार बढ़ोतरी बने रहने की वजह से कंपनी को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. कारों की कीमतों में इजाफे के ऐलान के साथ ही मारुति सुजुकी के शेयरों में भी तेजी देखी गई है. मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर दोपहर बाद मारुति के शेयरों में 122.55 रुपये का उछाल आया, जिसके बाद कंपनी का शेयर 13,360 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था.

मारुति सुजुकी के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और किआ इंडिया ने भी पिछले दो-तीन महीनों में कारों की कीमतों में इजाफा किया है. जुलाई में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी गाड़ियों की कीमतों में 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जबकि अप्रैल में भी आईसीई एसयूवी कारों की कीमत 2.5 प्रतिशत बढ़ाई थी.

टाटा मोटर्स ने भी जुलाई में आईसीई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी थीं. उससे पहले अप्रैल में 0.5 प्रतिशत रेट बढ़ाए गए थे. वहीं, साउथ कोरियन ऑटोमेकर किआ इंडिया ने सभी कारों की कीमत 1 जुलाई से 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थीं.

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