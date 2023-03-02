Video Tripura में Pratima Bhoumik कैसे बनीं BJP की प्रमुख उम्मीदवार त्रिपुरा की चुनावी दौड़ में कुल 259 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं, इन 259 उम्मीदवारों में 20 महिलाएं हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री Pratima Bhoumik त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी की सबसे प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हैं. प्रतिमा भौमिक फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं. वो Tripura की Ministry of State for Social Justice and empowerment में Minister of State हैं.

