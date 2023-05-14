FacebookTwitterYoutubeInstagram
हर तरफ बर्फ की चादर, 2 महीने तक 24 घंटे दिन... फिर ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप को इतनी दिलचस्पी क्यों?

मैच के दौरान अचानक जमीन पर गिरा बल्लेबाज, युवा क्रिकेटर की मौत, खेल जगत में पसरा मातम

वीबी जी राम जी योजना पर सियासी टकराव तेज, कर्नाटक सरकार ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

Updated: May 14, 2023, 04:35 PM IST

Video- BJP के लिए क्यों जरूरी थी UP Nikay Chunav 2023 में जीत इन दो वजह से CM Yogi ने लगा दिया था जोर

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का सियासी बिगूल चुनाव के परिणाम आते ही शांत हुआ तो वहीं अब जीत के नगाड़े बजने शुरु हो गए हैं. एक लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश में निकाय के चुनाव हुए और उनके नतीजे सामने आए. प्रदेश के कुल 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत के साथ कुल 760 नगर निकायों पर चुनाव हुए. दो चरणों में हुए इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा जैसी बड़ी पार्टियों ने अपना जोर लगाया और हर तरह से प्रदेश के शहर-शहर में अपनी सरकार बनाने की कोशिश की. इसबार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से दो कारणों से बेहद खास रहा. देखिए वीडियो.

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर
बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
धर्म
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
