Video- BJP के लिए क्यों जरूरी थी UP Nikay Chunav 2023 में जीत इन दो वजह से CM Yogi ने लगा दिया था जोर

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का सियासी बिगूल चुनाव के परिणाम आते ही शांत हुआ तो वहीं अब जीत के नगाड़े बजने शुरु हो गए हैं. एक लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश में निकाय के चुनाव हुए और उनके नतीजे सामने आए. प्रदेश के कुल 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत के साथ कुल 760 नगर निकायों पर चुनाव हुए. दो चरणों में हुए इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा जैसी बड़ी पार्टियों ने अपना जोर लगाया और हर तरह से प्रदेश के शहर-शहर में अपनी सरकार बनाने की कोशिश की. इसबार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से दो कारणों से बेहद खास रहा. देखिए वीडियो.