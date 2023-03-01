Video Nagaland में क्या होगा सत्ता का भविष्य कौन कुर्सी पर करेगा राज

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच समेत 5 मैचों को होस्ट करेगा प्रेमदासा स्टेडियम, देखें मैदान के आंकड़े

देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

चुनाव

Updated: Mar 01, 2023, 10:07 PM IST

Nagaland में क्या होगा सत्ता का भविष्य कौन कुर्सी पर करेगा राज

Nagaland Election Exit Poll 2023: नगालैंड सहित त्रिपुरा और मेघालय तीनों ही राज्यों में बीजेपी या तो सत्ता में है या सरकार को समर्थन दे रही है. नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से गठबंधन कर चुनाव में जीत दर्ज की थी. इस बार के चुनाव में सीट बंटवारे में एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. ज़ी न्यूज़ के एग्जिट पोल ने नागालैंड में 35-43 सीटों के साथ बीजेपी-एनडीपीपी गठबंधन की भारी जीत की भविष्यवाणी की है. कांग्रेस को लगभग 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. NPF को दो से पांच सीटें मिलने की संभावना है.

Assembly Election 2023
video assembly elections 2023
Nagaland Exit Poll
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
धर्म
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
