Video Nagaland में क्या होगा सत्ता का भविष्य कौन कुर्सी पर करेगा राज

Nagaland Election Exit Poll 2023: नगालैंड सहित त्रिपुरा और मेघालय तीनों ही राज्यों में बीजेपी या तो सत्ता में है या सरकार को समर्थन दे रही है. नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से गठबंधन कर चुनाव में जीत दर्ज की थी. इस बार के चुनाव में सीट बंटवारे में एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. ज़ी न्यूज़ के एग्जिट पोल ने नागालैंड में 35-43 सीटों के साथ बीजेपी-एनडीपीपी गठबंधन की भारी जीत की भविष्यवाणी की है. कांग्रेस को लगभग 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. NPF को दो से पांच सीटें मिलने की संभावना है.