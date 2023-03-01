Video Meghalaya की कुर्सी पर कौन होगा काबिज किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी

Meghalaya Election Exit Poll 2023: पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है. मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला है. जी न्यूज के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को सबसे ज्यादा 21 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है. अनुमान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं. वहीं कांग्रेस के खाते में 3 से 6 सीटें जाने की संभावना है. इसके साथ ही 10 से 19 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं.