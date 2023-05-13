FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
गर्म पानी से नहाना क्या आंखों के लिए है नुकसानदायक? आयुष मंत्रालय ने दी अहम जानकारी

आसिम मुनीर का नापाक खेल! लश्कर-हमास की करा रहा मीटिंग, ISI कमांडरों की दी जा रही ट्रेनिंग

'वीजा कैंसिल करके कर देंगे डिपोर्ट...', अमेरिका में भारतीय छात्रों को क्यों दी जा रही चेतावनी?

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

Updated: May 13, 2023, 03:28 PM IST

Video- Rahul Gandhis Reaction on Karnataka Election Result कांग्रेस की जीत पर क्या बोले राहुल गांधी

कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की। उन्होने जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राहुल ने कहा कि इन चुनावों में हमें जीत दिलाने के लिए कर्नाटक की जनता को शुक्रिया। राहुल ने आगे कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हमने प्यार से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक ने दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है

Rahul Gandhi
Karnataka Elections
DNA Hindi
