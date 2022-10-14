VIDEO दौरे की तस्वीरें कहती हैं लोगों की PM Modi से लगाव की कहानी VIDEO: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. हिमाचल में दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं. दौरों की तस्वीरों से दिखता है कि हिमाचल की जनता पीएम से कितना लगाव रखती है. हाल में ही पीएम मोदी ने हिमाचल को नई ट्रेन की सौगात दी है

Advertisement

TRENDING NOW

VIDEO: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. हिमाचल में दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं. दौरों की तस्वीरों से दिखता है कि हिमाचल की जनता पीएम से कितना लगाव रखती है. हाल में ही पीएम मोदी ने हिमाचल को नई ट्रेन की सौगात दी है