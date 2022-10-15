Video Himachal Pradesh Election 2022- हिमाचल में दिखने लगा चुनावी रंग अनुराग ठाकुर का ये वीडियो हुआ वायरल

चुनाव
Himachal Pradesh Election 2022: चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनावी रंग दिखने लगा है, बता दें कि चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को मतदान की घोषणा की है, चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल का दौरा किया जहां उन्होंने महिलाओं के साथ देशभक्ति गाना गाया और सेल्फी भी ली.
