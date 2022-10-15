FacebookTwitterYoutubeInstagram
Updated: Oct 15, 2022, 08:51 PM IST

Video Himachal Pradesh Election 2022- हिमाचल में दिखने लगा चुनावी रंग अनुराग ठाकुर का ये वीडियो हुआ वायरल

Himachal Pradesh Election 2022: चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनावी रंग दिखने लगा है, बता दें कि चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को मतदान की घोषणा की है, चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल का दौरा किया जहां उन्होंने महिलाओं के साथ देशभक्ति गाना गाया और सेल्फी भी ली.

Himachal Pradesh Election 2022: चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनावी रंग दिखने लगा है, बता दें कि चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को मतदान की घोषणा की है, चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल का दौरा किया जहां उन्होंने महिलाओं के साथ देशभक्ति गाना गाया और सेल्फी भी ली.

himachal election
dna hindi news
himachal chunav 2022
