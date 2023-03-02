FacebookTwitterYoutubeInstagram
शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद मामूली रिकवरी

बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

Gold Silver Price Crash: क्यों एक झटके में क्रैश कर गया सोने चांदी का मार्केट, एक्सपर्ट्स से जानें इसकी वजह और फ्यूचर का हाल

क्यों एक झटके में क्रैश कर गया सोने चांदी का मार्केट, एक्सपर्ट्स से जानें इसकी वजह और फ्यूचर का हाल

"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

चुनाव

Updated: Mar 02, 2023, 10:07 AM IST

Video- Northeast Election Results 2023 शुरुआती रुझानों को लेकर BJP-Congress आमने सामने

त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में वोटों की गिनती जारी है. त्रिपुरा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर जाती नजर आ रही है. लेकिन इस बीच शुरुआती रुझानों पर बीजेपी के जफर इस्लाम और कांग्रेस के अनिल यादव एक दूसरे पर वार-पलटवार करते नजर आए

त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में वोटों की गिनती जारी है. त्रिपुरा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर जाती नजर आ रही है. लेकिन इस बीच शुरुआती रुझानों पर बीजेपी के जफर इस्लाम और कांग्रेस के अनिल यादव एक दूसरे पर वार-पलटवार करते नजर आए

election 2023 videos
Assembly Election 2023
video assembly elections 2023
election results 2023
northeast election results
