Video- Northeast Election Results 2023 शुरुआती रुझानों को लेकर BJP-Congress आमने सामने

त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में वोटों की गिनती जारी है. त्रिपुरा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर जाती नजर आ रही है. लेकिन इस बीच शुरुआती रुझानों पर बीजेपी के जफर इस्लाम और कांग्रेस के अनिल यादव एक दूसरे पर वार-पलटवार करते नजर आए