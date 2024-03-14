FacebookTwitterYoutubeInstagram
Videos

चुनाव

Updated: Mar 14, 2024, 11:00 PM IST

Kisan Mahapanchayat Delhi के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए किसान | Ramlila Ground | Kisan Andolan

Kisan Mahapanchayat In Delhi Ramlila Maidan: सरकारी नीतियों (Government Policies) के खिलाफ पंजाब के किसान (Punjab Farmers) आज दिल्ली (Delhi) में 'महापंचायत' (Mahapanchayat) करेंगे. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) (Samyukt Kisan Morcha), किसान समूहों (Kisan Groups) का एक छत्र निकाय दिल्ली के रामलीला मैदान (Delhi Ramlila Ground) में 'किसान मजदूर महापंचायत' (Kisan Majdoor Mahapanchayat) आयोजित करने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सभा में पंजाब (Punjab) से 50,000 किसानों (Farmers) के शामिल होने की उम्मीद है. इस बीच, SKM ने शांतिपूर्ण सभा का आश्वासन दिया है.

kisan maha panchyat
kisan andolan
kisan majdoor maha panchayat
punjab farmers
