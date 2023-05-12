FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध, लेकिन वे मुझसे खुश नहीं...', प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने फिर दिया बड़ा बयान

'पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध, लेकिन वे मुझसे खुश नहीं...', प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने फिर दिया बड़ा बयान

एक बार फिर विवादों में JNU, स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज, यूनिवर्सिटी प्रशासन बोला- छात्रों को करेंगे सस्पेंड

एक बार फिर विवादों में JNU, स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज, यूनिवर्सिटी प्रशासन बोला- छात्रों को करेंगे सस्पेंड

Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

मुकेश अंबानी के नौकरों की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानें कितने लोग एंटीलिया में करते हैं काम

मुकेश अंबानी के नौकरों की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानें कितने लोग एंटीलिया में करते हैं काम

क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली

क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली

HomeVideos

चुनाव

Video ThumbnailVideo Thumbnail
Updated: May 12, 2023, 08:29 AM IST

Video कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार CM की दौड़ में 5 बड़े चेहरे

कर्नाटक विधानसभा के नतीजे 13 मई को आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा इसकी हो रही है कि किस पार्टी की सरकार बनने पर किसके सीएम बनने के चांस ज्यादा हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। ऐसे में जान लेते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद कौन सी पार्टी की तरफ से किसके सीएम बनने के आसार ज्यादा हैं?

Advertisement

TRENDING NOW

कर्नाटक विधानसभा के नतीजे 13 मई को आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा इसकी हो रही है कि किस पार्टी की सरकार बनने पर किसके सीएम बनने के चांस ज्यादा हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। ऐसे में जान लेते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद कौन सी पार्टी की तरफ से किसके सीएम बनने के आसार ज्यादा हैं?

Karnataka Elections
karnataka chief minister
who will be cm of karnataka
Karnataka CM
Basavraj Bommai
siddharamiah
DK Shivakumar
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
मुकेश अंबानी के नौकरों की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानें कितने लोग एंटीलिया में करते हैं काम
मुकेश अंबानी के नौकरों की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानें कितने लोग एंटीलिया में करते हैं काम
क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली
क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली
Bibliotherapy Benefits: स्ट्रैस और एंग्जाइटी की छुट्टी कर देगी ये एक थेरेपी, बिना दवा के भी मिल जाएगा फायदा
स्ट्रैस और एंग्जाइटी की छुट्टी कर देगी ये एक थेरेपी, बिना दवा के भी मिल जाएगा फायदा
कभी जेब में थे 12 रुपये 50 पैसे, आज कर्मचारियों को गिफ्ट करते हैं लग्जरी कार, जानिए सफलता की पूरी कहानी
कभी जेब में थे 12 रुपये 50 पैसे, आज कर्मचारियों को गिफ्ट करते हैं लग्जरी कार, जानिए सफलता की पूरी कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज मिथुन वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 
सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  
जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त
MORE
Advertisement