Video कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार CM की दौड़ में 5 बड़े चेहरे

चुनाव
कर्नाटक विधानसभा के नतीजे 13 मई को आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा इसकी हो रही है कि किस पार्टी की सरकार बनने पर किसके सीएम बनने के चांस ज्यादा हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। ऐसे में जान लेते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद कौन सी पार्टी की तरफ से किसके सीएम बनने के आसार ज्यादा हैं?
कर्नाटक विधानसभा के नतीजे 13 मई को आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा इसकी हो रही है कि किस पार्टी की सरकार बनने पर किसके सीएम बनने के चांस ज्यादा हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। ऐसे में जान लेते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद कौन सी पार्टी की तरफ से किसके सीएम बनने के आसार ज्यादा हैं?