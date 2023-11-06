कांग्रेस पार्टी से रहें सावधान INDIA Alliance पर भड़के Akhilesh Yadav
Madhya Pradesh में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav ने कहा, "इस देश में 1931 के बाद कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को रोका था, मैं जनता से कहना चाहता हूं चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सवधान रहें”.
