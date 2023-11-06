FacebookTwitterYoutubeInstagram
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें सारी डिटेल्स

CAT 2025 Result: कब जारी होगा कैट 2025 का रिजल्ट? जानिए ऑफिशियल तारीख

Updated: Nov 06, 2023, 05:42 PM IST

कांग्रेस पार्टी से रहें सावधान INDIA Alliance पर भड़के Akhilesh Yadav

Madhya Pradesh में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav ने कहा, "इस देश में 1931 के बाद कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को रोका था, मैं जनता से कहना चाहता हूं चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सवधान रहें”.

