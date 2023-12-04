FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी के न्योते पर भारत आएंगे नाहयान, 10 सालों में पांचवीं बार भारत आएंगे नाहयान, UAE के राष्ट्रपति कल भारत दौरे पर आएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

IND vs NZ: फाइनल में मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक, तूफानी बल्लेबाजी से भारतीयों गेंदबाजों का खोला धागा

IND vs NZ: फाइनल में मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक, तूफानी बल्लेबाजी से भारतीयों गेंदबाजों का खोला धागा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

HomeVideos

चुनाव

Video ThumbnailVideo Thumbnail
Updated: Dec 04, 2023, 06:49 PM IST

हार के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 03 दिसंबर को कहा कि राज्य में चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हैं. उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मैं लोगों का जनादेश स्वीकार करूंगा और भावी सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। नतीजे चौंकाने वाले हैं।" आगे उन्होंने कहा, "हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे. हमने सोचा था कि लोग हमारी मौजूदा योजनाओं के आधार पर हमें वोट देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम इसका विश्लेषण करेंगे. मुझे लगा कि लोग बदला लेंगे." पीएम मोदी और एचएम अमित शाह से लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसे समझ नहीं पाई

Advertisement

TRENDING NOW

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 03 दिसंबर को कहा कि राज्य में चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हैं. उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मैं लोगों का जनादेश स्वीकार करूंगा और भावी सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। नतीजे चौंकाने वाले हैं।"

आगे उन्होंने कहा, "हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे. हमने सोचा था कि लोग हमारी मौजूदा योजनाओं के आधार पर हमें वोट देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम इसका विश्लेषण करेंगे. मुझे लगा कि लोग बदला लेंगे." पीएम मोदी और एचएम अमित शाह से लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसे समझ नहीं पाई

Rajasthan Election 2023
rajasthan election 2023 live
rajasthan election result 2023 live
Rajasthan election result
rajasthan election live upadte
rajasthan election result live
cm face in rajasthan
rajasthan election vote counting live
rajasthan election counting live update
rajasthan elction result live update
rajasthan vote counting live
Ashok Gehlot
rajasthan next cm
rajasthan news
Rajasthan Crime News
ashok gehlot on results
ashok gehlot reaction
DNA Hindi
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
MORE
Advertisement
धर्म
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement