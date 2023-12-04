हार के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 03 दिसंबर को कहा कि राज्य में चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हैं. उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मैं लोगों का जनादेश स्वीकार करूंगा और भावी सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। नतीजे चौंकाने वाले हैं।" आगे उन्होंने कहा, "हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे. हमने सोचा था कि लोग हमारी मौजूदा योजनाओं के आधार पर हमें वोट देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम इसका विश्लेषण करेंगे. मुझे लगा कि लोग बदला लेंगे." पीएम मोदी और एचएम अमित शाह से लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसे समझ नहीं पाई