Gujarat Election: कांग्रेस के KHAM में भाजपा की सेंधमारी, जानिए मुस्लिम समुदाय से मिल रहा कितना वोट

Party BJP (vote %) Congress (vote %) Others (vote %) Caste 2007 2012 2017 2007 2012 2017 2007 2012 2017 Upper caste 69 61 55 26 26 36 5 13 9 Patel/Patidar 70 73 61 21 11 35 9 16 4 OBC Kshatriya/ Thakor 47 52 45 39 43 45 14 5 10 Kolis & other OBCs 48 54 52 45 35 38 7 11 10 Dalits 34 23 39 55 64 53 11 13 8 Adivasis 38 32 45 33 45 44 29 23 11 Muslims 22 20 27 67 73 64 11 7 9 Others 61 70 50 26 24 45 13 6 5